Amici 2022, Piccolo G sfascia una porta/ Si sfiora la rissa Tommy e Wax vs Aaron

Il rinnovato daytime di Amici 2022 di Maria De Filippi in corso, in onda il 15 novembre 2022 su Canale 5, vede tra le altre novità Piccolo G, Tommy Dali e Aaron Cenere sfiorare insieme a Wax una rissa, nella scuola. Le immagini all’insegna dell’alta tensione registratasi tra i primi tre cantautori, peraltro membri dello stesso team capeggiato da Rudy Zerbi, vede quest’ultimi diventare protagonisti con l’allievo di Arisa di un confronto durissimo, rispetto ad una forte incomprensione tra Wax e Tommy Dali che avrebbero fatto sentire offeso Piccolo G, difeso poi con un pugno di ferro da Aaron Cenere. Lo scontro nasce quando, intenti ad assistere alla replica della nuova puntata domenicale di Amici 2022, Wax e Tommy Dali non prestano attenzioni a Piccolo g, che chiede ai primi di dirgli dove sia lo stereo, facendo così sentire quest’ultimo del tutto inesistente. Il cantautore di Più mia non regge il peso dell’indifferenza, tanto da mollare poi un pugno su una delle porte della casetta che accoglie i talenti della scuola di Amici 2022. E a giungere in difesa della posizione di Piccolo G é, quindi, prontamente Aaron Cenere, che, confrontandosi con il primo rispetto alla scatto d’ira si é dichiara avverso alla condotta di indifferenza che Tommy Dali e Wax maniferebbero nei riguardi del cantautore di Più mia.

Piccolo G non perdona ad Amici 2022? Si infiamma lo scontro

“Quando fai così sei inutile e inopportuno. Stai bono che hai dodici anni. Punti il dito, non rompere i cog**oni. Mi dà fastidio il tono di altezzosità con cui dici le cose come se fossi l’uomo vissuto”, si fa così infuocato lo scontro tra le parti con Tommy che passa all’attacco di Aaron. Quest’ultimo ha così contestato Tommy e Wax, a difesa di Piccolo G: “Non mi é sembrato un comportamento giusto,zio (rivolgendosi a Tommy)…non prendere per il culo”. E lo scontro tra le parti diventa sempre più accesso, con protagonisti Tommy e Aaron, a cui il primo ribatte aspramente: “che ca**o me ne frega a me di prenderti per il cu*o”. Nel frattempo, Tommy Dali così come Wax pensano di doversi chiarire con Piccolo G. Entrambi si dicono dispiaciuti a Giovanni, per avergli arrecato del dolore, facendolo sentire ininfluente. Riuscirà Piccolo G, quindi, a mettere da parte l’accaduto con i compagni? Ma soprattutto quale evoluzione avrà la dura lite avviatasi tra Tommy e Aaron?

Dopo lo sfogo di Piccolo G per le risposte di Tommy Dali e Wax, in casetta succede questo… #Amici22 pic.twitter.com/TYLZQiAQHA — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 15, 2022

