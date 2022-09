Amici 2022, Ramon Agnelli eliminato? / Alessandra Celentano gli sospende la maglia

Amici 2022, Ramon Agnelli rischia il banco di danza? La mentore Alessandra Celentano gli sospende la maglia di titolare del banco

Alle ore 14:00 del 25 settembre 2022, va in onda la nuova e seconda puntata di Amici 2022 di Maria De Filippi, che tra le altre novità vede Ramon Agnelli rischiare il banco di ballo, su volere della sua stessa insegnante, Alessandra Celentano. Dopo aver ricevuto la promozione per un banco al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, da parte della temuta maestra di danza classica, Alessandra Celentano, alla seconda puntata di Amici 2022 Ramon Agnelli riceve infatti una comunicazione funesta. La Celentano sceglie di procedere per la sospensione della maglia di titolare del banco di danza per il pupillo Ramon Agnelli e dietro la decisione presa si cela a quanto pare la condotta non proprio brillante assunta dal ballerino classico ad Amici 2022.

Così come riportato dalle anticipazioni tv della seconda puntata di Amici 2022, riprese da Amici news su Twitter, Ramon Agnelli è chiamato al centro studio per una nota disciplinare di Alessandra Celentano, occasione in cui la maestra mostra le immagini degli atteggiamenti incriminati del mancato decoro, riscontrato nella condotta assunta dal ballerino allievo nella scuola di Maria De Filippi. La sospensione di Ramon vede, quindi, il ballerino impossibilitato a concorrere con il resto degli allievi ballerini nelle nuove gare di ballo aperte alla classe di Amici 2022. Il ballerino quindi non può esibirsi nel corso della nuova puntata di Amici 22.

Ramon Agnelli si impone tra le promesse della danza ad Amici 2022, per il suo indiscutibile talento nella danza classica, tra forza interpretativa, stile e tecnica. Il ballerino entra a far parte della classe di Amici 2022 come componente del team capeggiato da Alessandra Celentano, ha 21 anni ed è originario di Milano. Che la sospensione della maglia di titolare del banco di Amici 22 possa per lui rappresentare una minaccia, in vista di una eliminazione dal talent?

