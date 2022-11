Amici 2022, Ramon Agnelli in lacrime per Gianmarco Petrelli/ La confessione commuove

Amici 2022 di Maria De Filippi, Ramon Agnelli esplode in lacrime: c’entra la situazione di rischio di Gianmarco Petrelli

Si rinnova l’appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 28 novembre 2022 che vede Ramon Agnelli protagonista di un pianto liberatorio, nonché una confessione su Gianmarco Petrelli. Quest’ultimo, dopo essere finito in sfida immediata per un provvedimento disciplinare stabilito a causa della questione pulizie rimasta irrisolta, si vede ora sospeso dalla scuola. La sfida contro Ginevra é congelata per il volere di Alessandra Celentano, l’insegnante di ballo di Gianmarco. E intanto l’altro allievo della Celentano, Ramon Agnelli, viene chiamato da Emanuel Lo ad eseguire un compito. Si tratta di una choreo di danza modern, montata su In the air tonight. Prova superata?

A detta di Emanuel il “compito é riuscito a metá…c’é fluidità, ma c’é lo sguardo del terrore”. L’esecuzione é altalenante. Quindi Ramon non é andato male ma deve imparare a fare suoi anche stili diversi dalla danza classica che più lo rappresenta. Sulla scia della sentenza, Ramon Agnelli crolla in un improvviso pianto, che prelude alla confessione di un legame inscindibile: “Ho ballato per Gianmarco Petrelli”. All’ultima puntata domenicale Ramon ha un vuoto di memoria proprio per la situazione di rischio eliminazione che vive ora Gianmarco Petrelli, e Agnelli proprio non riuscirebbe ad accettare l’idea di restare al talent senza avere al suo fianco il collega allievo “congelato”. “Ho paura che possa andarsene” spiega quindi tra le lacrime Ramon, incalzato dal corpo insegnanti di danza sulla sua sofferenza manifesta, provocata dalla situazione di rischio di Gianmarco.

Rudy Zerbi interviene sul crollo di Ramon Agnelli e l’affaire Gianmarco Petrelli

E lo sfogo del ballerino classico emoziona l’insegnante di canto Rudy Zerbi, che di tutta risposta esorta il primo alla riflessione che il collega Gianmarco potrebbe essere a rischio, ingiustamente, perché i compagni potrebbero non averlo salvato dalla black-list degli allievi da punire per la mancata partecipazione ai turni di pulizie nella scuola.

“Ti giuro, mi dispiace vederti soffrire così, sei un ragazzo d’oro… ma girati…avvicinati ai banchi e guarda chi hai alle spalle…Gianmarco é di là per tutto quello che é successo e per la negligenza sulle regole”, dichiara Rudy, in confidenza con Ramon. Ma non é finita qui. Perché Zerbi, poi, avanza alla produzione una proposta ad eliminazione choc, alla produzione di Amici 2022… Che tutti gli allievi, quindi, meritino la punizione esemplare, con il rischio di eliminazione?

Il maestro Emanuel Lo ha assegnato un compito a Ramon! Cosa pensate della sua esibizione? #Amici22













