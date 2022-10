Amici 2022: riaffiora il dramma in Maddalena/ “Come se non ci fossimo lasciati”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Maddalena Svevi si apre su una mancanza vissuta in famiglia

Il nuovo appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, il daytime pomeridiano datato 27 ottobre 2022 su Canale 5, vede Maddalena Svevi vivere una situazione di crisi artistica e personale, per via del padre. Nel mezzo di una lezione di ballo condivisa sulle note di una coreografia con il professionista Simone, in Maddalena Svevi riaffiora quindi il peso dell’assenza del padre in una data fase storica della sua vita. E in questo frangente, il dolore si fonde in un tutt’uno alla forza che la ballerina ha avuto negli anni di imparare a convivere con la mancanza del padre, nella sua crescita personale e artistica, di aspirante ballerina professionista. E con il viso al naturale e visibilmente commossa, Maddalena svela quanto l’immedesimarsi nell’anima della coreografia gli ricordi i rapporti con il padre, tra amore e assenza.

Un'audizione speciale per i ballerini con Kledi, un compito per Cricca da parte del prof Zerbi, durante una lezione Maddalena… Pronti a rivedere la puntata di oggi di #Amici22?



“Per me é sempre stato importante anche se lo vedevo una volta all’anno- dichiara quindi la bionda ballerina, lasciandosi andare allo sfogo con il professionista, sulla figura paterna-. Le poche volte che stiamo insieme siamo noi ed é come se non ci fossimo mai lasciati”. E il confidente, quindi lancia un monito alla bionda fiamma di Mattia Zenzola, ad Amici 2022: ” Allora usa questa occasione per dire tutte le cose che gli vuoi dire con la danza”.

Maddalena ricorda il padre ad Amici 2022: che succede con Mattia?

La coreografia diventa per Maddalena Svevi m un’occasione per esprimere al padre tutto quello che vorrebbe dirgli, come ad esempio quanto sia importante per lei inseguire il sogno di diventare una ballerina professionista e quindi veicolo di emozioni per gli altri attraverso il corpo. E il messaggio di Maddalena arriva chiaro e forte, per il professionista di Amici: “Va molto bene, Madda. Il fatto che tu sei arrivata al senso della coreografia da sola é una cosa molto bella”. Insomma la storia della coreografia sembra ricordare fedelmente l’amore che vincola Maddalena Svevi al padre. La ballerina, intanto, é al centro del gossip per essersi concessa al primo bacio con Mattia Zenzola tra le mura della scuola di Amici 2022, che é stato poi bissato nella nuova puntata domenicale del 23 ottobre 2022 ad una choreo in studio, dove però il latinista ha baciato anche Megan in un’altra prova. Che sia sbocciato un nuovo poliamore, con protagonisti Mattia, Maddalena e Megan, al talent?

Finalmente ci hanno fatto vedere il bacio tra Mattia e Maddalena 😍❤️😍

Finalmente ci hanno fatto vedere il bacio tra Mattia e Maddalena 😍❤️😍

vi piacciono?#Amici22













