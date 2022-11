Amici 2022, Rita Danza in lacrime per Niveo/ “Non voglio restare da sola”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Niveo é in crisi con Rita Danza: che succede alla coppia?

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 25 novembre 2022 su Canale 5 e Mediaset infinity, che vede Rita Danza finire in lacrime insieme a Niveo. Quest’ultimo, allievo cantautore di Lorella Cuccarini é finito in fondo alla classifica della puntata domenicale, per più di una settimana di fila, e – in seguito all’ultima classifica domenicale datata 20 novembre 2022- non riesce più a sostenere il peso della competizione tra i cantautori di Amici 2022. In preda alla frustrazione per l’ultima posizione in classifica che occupa da settimane nel canto, infatti, al rinnovato daytime Niveo diventa un fiume in piena con la compagna, conosciuta tra i banchi della scuola più amata dagli italiani, palesandosi quindi in crisi rispetto al rischio di eliminazione che incombe su di lui. E il dialogo intimista tra Niveo e Rita Danza sembra dirsi un preannunciato addio tra giovani innamorati. “Ho paura di perderti, che tu non ce la fai a metterci di più per continuare e io rimango da sola”, dichiara tra le lacrime Rita mentre si rivolge a Niveo, visibilmente annichilito rispetto al rischio eliminazione che ora corre-. Ho paura”. Il cantautore di Scarabocchi, nonostante la vittoria del contest radiofonico aperto da Radio Zeta su Rtl 102.5 play teme di vedersi tra i prossimi eliminati da Amici 2022, soprattutto sulla scia delle critiche web di chi lamenta che lui si sia salvato dal rischio sfida immediata e Ascanio, allievo di Rudy Zerbi, sia risultato eliminato alla nuova puntata domenicale. “Perché mi dici queste cose?” incalza quindi lui, l’amata, che di tutta risposta gli replica: “Cosa dico di sbagliato? Perché piangi allora?”.

LDA e Albe, rottura con Maria De Filippi?/ "Ecco perché non siamo ospiti ad Amici..."

Il monito di Rita Danza all’amato Niveo

Niveo piange per la situazione che vive ora nel complesso, tra alti bassi, all’idea di vedersi costretto a lasciare Rita da sola in prospettiva di una possibile eliminazione dal talent. E a confortarlo, però, c’é proprio l’amata ballerina classica e pupilla di Alessandra Celentano: “Quando vedo che tu stai male, io non sto bene. Voglio che tu ci provi e ce la fai e non che aspetti sempre le ultime chance. Chi non ti conosce bene ti dice che schifo per le prove delle ultime settimane, e io voglio che si trovi una soluzione”.

Amici 22: Maria De Filippi é furibonda/ Mattia, NDG e Gianmarco in sfida, eliminati?

Insomma, a detta di Rita, in barba ai detrattori che contestano la conferma di Niveo ad Amici 2022, il talento dell’amato cantautore dai capelli bianchi merita di occupare un banco nel canto al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Che Niveo possa rivelarsi tra i prossimi eliminati da Amici 2022?

Nel frattempo, gli ex Amici 21, LDA e Albe replicano alla polemica in corso sul talent show…













© RIPRODUZIONE RISERVATA