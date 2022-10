Amici 2022, Rita Danza svela il suo disturbo/ “Ecco perché non mi lascio andare”

Amici 2022, Rita Danza svela il suo disturbo ai compagni di studio Amici 22

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento tv di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime pomeridiano datato 20 ottobre 2022, che tra le altre novità vede Rita Pompili in arte Rita Danza confidare in lacrime ai compagni il suo disturbo. Incalzata dalla conduttrice di Amici 22 sulla sua particolare condizione, Rita Danza nella scuola più amata dagli italiani, il motivo per cui non riesce a lasciarsi andare all’espressività tenendo al contempo il conteggio dei passi mnemonici appresi in sala prove, al momento delle performance, risultando così monoespressiva, ogni volta che si esibisce sul palco, agli occhi della mentore Alessandra Celentano. Maria De Filippi quindi aiuta Rita Danza a lasciarsi andare alla sua confidenza. Ed é così che la ballerina classica, promossa ad Amici 2022 per il volere di Alessandra Celentano, svela di soffrire di dislessia e discalculia, tra i problemi comportati dal suo disturbo.

“Lo spieghiamo insieme -dichiara Maria De Filippi nel daytime di Amici 2022-, lei é nata con un piccolo disturbo che non le consente di leggere e scrivere, calcolare, é affetta da dislessia disgrafica e discalculia. Lei balla contando perchè é concentrata sul tempo”.

“É difficile che io riesca a fare una cosa e al contempo un’altra, quindi é un’impresa contare e lasciarsi andare allo stesso tempo” si apprende dalla confessione inaspettata. “E siccome la mia passione é il ballo, io continuo”, é quindi la spiegazione legata all’ingresso ad Amici 2022 di Rita Danza, che finisce in lacrime per la rivelazione che non avrebbe mai voluto fare al talent: “Non vorrei giustificarmi per le mie mancanze”.

Alessandra Celentano elimina Rita Danza? La svolta ad Amici 2022

A questo punto, quindi, Alessandra Celentano, che ha messo a più riprese in discussione la ballerina nonostante il buon livello di competenze nella tecnica del ballo, convoca in sala prove Rita Danza per comunicarle che ogni provvedimento di messa in discussione del suo talento é sospeso. La sfida così come il compito non inficeranno come consuetudine al talent, sul percorso della ballerina, dal momento che é ormai noto il disturbo di cui soffre la giovane. Che Rita Danza debba lasciare la scuola per via della sua condizione? A quanto pare la maestra intende studiare un percorso di studio alternativo ad Amici 2022, che faccia al caso della sua allieva: “Mi sento in colpa e mi dispiace, perché se io l’avessi saputo io non ti avrei preso così…”, confida l’insegnante all’allieva, in stato di choc.

La maestra Celentano ha chiesto di incontrare Rita per confrontarsi con lei #Amici22 pic.twitter.com/lXTJw9Drkb — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 20, 2022













