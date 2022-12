Amici 2022, Rita in crisi per Niveo: la coppia si divide?/ “Ho paura dell’addio..”

Amici 2022 di Maria De Filippi, il cantante di Scarabocchi rischia l’eliminazione?

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 12 dicembre 2022 che vede

Niveo a rischio eliminazione e Rita Danza finire, non a caso, in lacrime. Nel rinnovato daytime del talent Rudy Zerbi mette in discussione Niveo, anticipando di volerlo contrapposto in sfida ad uno sfidante esterno che abbia il potenziale di sostituirlo, ritenendo che il giovane debba essere eliminato perché meriterebbe di essere fuori dal talent-show. Niveo si palesa in preda da una crisi artistica e personale e, intanto, l’amata Rita Danza finisce in lacrime, perchè fortemente preoccupata all’idea che la coppia che forma con il cantante possa presto vedersi divisa con una possibile eliminazione dal talent che rischia il giovane.

Rita piange per l’amato cantautore

“Sono preoccupata, perché ho paura che noi ci dobbiamo salutare -dichiara Rita, visibilmente provata, in un dialogo intimista che condivide con Niveo tra le lacrime, e il cantante replica facendole eco-. Perché devi piangere se siamo ancora qua? Temo che il meglio di me non sia abbastanza per questi livelli qua”. Parole forti quelle che si scambiano Niveo e Rita Danza, in quello che potrebbe rivelarsi l’ultimo dialogo tra i fidanzati, ad Amici 2022. Tuttavia, Niveo tiene a rincuorare la sua amata: “Tranquilla, amore”.

Il dialogo, intanto, appassiona i telespettatori attivi sui profili social del talent di Amici 2022 di Maria De Filippi, tanto che si registrano molti commenti degli internauti a sostegno della coppia formata da Niveo e Rita Danza, che rischia a quanto pare di vedersi presto divisa per la possibile eliminazione dal talent di Amici 2022 del cantautore allievo di Scarabocchi. Che Niveo sia il prossimo eliminato di Amici 2022? Per scoprire quali sorti attendono il cantautore, non ci resta che continuare a seguire gli appuntamenti TV di Amici 2022 di Maria De Filippi.

Nel frattempo, restando in tema talenti di Amici di Maria De Filippi, LDA replica alle critiche degli hater, in vista del suo debutto a Sanremo 2023…











