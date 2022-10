Amici 2022, Rudy Zerbi bacchetta Piccolo G: “Togliti la maschera”/Lo sfogo in lacrime

Amici 2022 di Maria De Filippi, Rudy Zerbi convoca Piccolo G: la messa in discussione

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 24 ottobre 2022, che vede tra le altre novità Piccolo G ricevere un affondo piccato da Rudy Zerbi. Il talentscout e insegnante di canto, che a settembre 2022 promuoveva Piccolo G nella scuola di Amici 2022 come sul allievo di canto, é ora lo stesso che convoca il giovane per una messa in discussione pubblica. Il motivo? Piccolo G insieme a Andre, allievo protetto di Arisa, si sono resi protagonisti di un momento di sfogo compromettente, dal momento che si sono abbandonati ad una serie di critiche sui compagni di studio e alle loro spalle. In particolare sul conto di Tommy Dali, compagno di squadra di Piccolo nel team facente capo a Rudy Zerbi. Un momento registratosi nella casetta dei talenti e che non é piaciuto affatto a Zerbi, soprattutto perché Piccolo si sarebbe lamentato di uno spiccato favoritismo della produzione del talent in primis i giudici ospiti ai domenicali, verso Tommy.

“Io volevo vedere un video con te – esordisce quindi Rudy Zerbi, parlando a Piccolo G della confessione con Andre che lo turba-, quello che dici non ha alcuna logica. Se io stessi in un posto dove io non mi fido di quel contesto, non ci starei”. ” Avevo pregiudizi. – prova a chiarire Piccolo G-, me li sto togliendo piano”. Rudy non ci sta: “questo é di 48 ore fa o ora ti fidi magicamente… questo non é un dettaglio ma la partenza di tutto, se dici che c’é qualcosa che non va, significa che non ti fidi. Io voglio delle risposte e voglio che dica cosa pensi. Perché poi dici una cosa e te le rimangi”. Il talentscout quindi taccia di mancata veridicità Piccolo G, il suo stesso allievo: ” se hai posizioni difendile. Non devi farti vedere al meglio, ma vero. Se non togli la maschera non ne usciremo. Devi toglierti la maschera con il tuo bello e il tuo brutto. Io pubblico non faccio introspezione in chi ha voglia di comunicare”.

A questo punto interviene la conduttrice Maria De Filippi, che cerca con l’introspezione in Piccolo G di fare uscire la verità dell’artista. Ovvero la sua tendenza ad essere critico e autocritico, dettata dalle insicurezze. La conduttrice di Amici 2022 incalza Piccolo G sul motivo per cui lui usa lo pseudonimo e non il nome originale, con il diretto interessato che ammette di chiamarsi Piccolo G per un’evidenza estetica” ovvero il fatto di essere diversamente alto. L’artista intende far sparire l’etichetta di “Piccolo” per fare spazio all’iniziale di Giovanni. Insomma Giovanni vuole liberarsi di Piccolo.

La conduttrice prosegue l’analisi chiedendo a Piccolo G del suo paesino di provenienza e il giovane visibilmente commosso diventa un fiume in piena, in preda ad un flusso di coscienza sull’origine delle sue insicurezze. La paura del giudizio che lo spinge ad anticipare le critiche e quindi a giudicarsi e a giudicare : ” nel mio paesino c’é una piazza, si respira una bella aria, ho iniziato a scrivere 5 anni fa, per la fortuna di averlo sotto gli occhi da sempre e per insicurezza, non lo nego”.

Piccolo G finisce in lacrime: lo sfogo sulle insicurezze

Insomma, Piccolo G ha fatto della scrittura il suo punto di forza, seguendo l’esempio del padre, una penna che dedica da sempre la sua vita alla cultura : “Scrivere viene tutto da una grande influenza di una persona, mio padre, che si alza alle quattro del mattino per leggere, scrivere e studiare”. A questo punto, Rudy Zerbi, apprezzando la verità della vita di Piccolo G, sprona l’allievo a continuare il percorso ad Amici 22 con la sua veridicità: “Basta sovrastrutture e arzigogoli. Verità”. Come evolverà il percorso del giovane ad Amici 22?

