Amici 2022: Rudy Zerbi balla con Arisa, scatta il bacio?/ Maria De Filippi “ma guarda che stronz*!”

La nuova puntata di Amici 2022 di Maria De Filippi, andata in onda il 23 ottobre 2022 su Canale 5, vede Rudy Zerbi e Arisa finire al centro studio, nel mezzo di una situazione compromettente, che potrebbe rivelarsi l’inizio di un flirt TV. Al termine della nuova gara domenicale di improvvisazione indetta per la categoria ballo ad Amici 2022, quindi, ai ballerini concorrenti del talent, gli insegnanti di canto e competitor hanno l’occasione di dilettarsi nell’ardua prova improvvisandosi performer, dando così in pasto al pubblico TV un siparietto sospetto di un’attrazione tra i diretti interessati.

Chiamati ad esibirsi dopo i concorrenti ballerini allievi nella scuola, per gioco, nella gara titolata “appeal”, Rudy Zerbi e Arisa sono a quanto pare finiti per darsi un bacio top secret, coperti in volto su volontà del talentscout. “Non mi limonare” avvisa Rudy, Arisa, prima di concedersi il siparietto con il talentscout, seguita poi dalla rassicurazione della conduttrice TV Maria De Filippi: “No, é vietato dalla legge”. Ciò nonostante alla prova di ballo a tema “seduzione”, Rudy sfodera tutte le sue abilità di maschio alpha, togliendosi le scarpe, per poi spogliarsi della camicia di jeans in pubblico, finendo per avvinghiarsi ad Arisa coperti in volto dalla stessa con i visi a distanza ravvicinata, che palesano un bacio sulle labbra. Un bacio di “scena”, frutto di un’illusione ottica, oppure un vero e proprio bacio?

Io video del “nuovo bacio” di Amici 22 diventa virale

La domanda sorge spontanea, ma é la reazione di Maria De Filippi a insinuare il dubbio: “Rudy, ma guarda che stron**!”. “Ma adesso come faccio!”, le fa poi ecco la reaction di Arisa, che mai si sarebbe aspettata, o forse sì, di finire al centro studio in una sexy pose con Rudy Zerbi. Un momento TV a dir poco travolgente, che dá ora vita all’ipotesi dell’inizio di un flirt in corso tra i diretti avversari e insegnanti di canto ad Amici 2022.

E il video del siparietto caliente di Amici 22, intanto, si fà virale via social, con la condivisione di Rudy Zerbi, che dai toni sarcastici si candida alla finale di ballo del talent show, sfidando i ballerini in gara: “Se mi vuoi in finale ballo ad Amici metti un cuore subito nei commenti”, scrive su Instagram il talentscout e voce radiofonica, a corredo del video hot registrato con Arisa. Staremo a vedere, quindi, se lui e Arisa vorranno confermarsi come la nuova coppia di Amici 22.

