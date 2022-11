Amici 2022, Rudy Zerbi choc: tutti gli allievi a rischio/ “Ecco chi é eliminato..”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Rudy Zerbi avanza una proposta alla produzione: chi rischia l’eliminazione?

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 28 novembre 2022 su Canale 5, che vede Rudy Zerbi mettere a rischio eliminazione tutta la classe di allievi, ballerini e cantanti. L’intenzione del talentscout é l’inoltro alla produzione del talent di una proposta choc, come provvedimento disciplinare da stabilirsi per il cattivo stato di igiene in cui versa da giorni la casetta degli allievi. Alla nuova puntata domenicale del 27 novembre 2022 di Amici 2022, sono finiti in sfida immediata Mattia Zenzola, Gianmarco Petrelli e NDG, dati per esclusione, quando la conduttrice Maria De Filippi ha dato il via alla caccia ai responsabili, rispetto ai nomi indicati dalla classe e il resto della produzione TV, di chi avrebbe contribuito alle pulizie.

Rudy Zerbi "pazzo" di Mister Baloon nudo a Tu si que vales/ Maria De Filippi "Maiale"

Ma, durante e dopo la puntata emergerebbe il rischio che in sfida possano essere finiti ingiustamente i soli tre sfidati. Da qui parte la proposta di Rudy Zerbi, comunicata dal talentscout agli allievi di Amici 2022. L’insegnante di canto estende la messa in discussione -come provvedimento disciplinare – a tutti i talenti, senza alcuna distinzione, visto “il contesto pietoso fatto di imboscamenti e mezze verità, e buonismi di maniera. Propongo anche che nessuno sia considerato salvo e che vi confrontiate nel ballo e nel canto. Gli ultimi tre, in classifica nel canto e nel ballo, sono eliminati”.

Salvo by night, lite con Rudy Zerby "Mi stai rovinando"/ "Se chiama Berlusconi, tu…"

Ecco quanti allievi rischiano l’eliminazione

Una proposta agghiacciante per i concorrenti di Amici 2022, dal momento che qualora la produzione approvasse la proposta di Rudy Zerbi, ben sei talenti, tra ballo e canto, potrebbero rivelarsi eliminati dal talent show di Canale 5. Per il talentscout i veri responsabili della questione pulizie non sarebbero ancora venuti a galla, quindi. Pertanto, la punizione di messa in discussione, con il rischio di eliminazione, deve essere estesa a tutti i concorrenti.













© RIPRODUZIONE RISERVATA