Amici 2022, Rudy Zerbi propone l’eliminazione/ Chi sono i 6 eliminati? É scontro!

Si infiamma la competizione nella casetta dei talenti di Amici 2022 di Maria De Filippi, con Rudy Zerbi che inoltra alla produzione del talent la proposta di un nuovo provvedimento disciplinare. Nel dettaglio, a fronte della questione pulizia rimasta irrisolta -dal momento che non emergono ancora i nomi dei responsabili certi della mancata partecipazione ai turni di pulizie stabiliti nella scuola- il talentscout chiede che i concorrenti si scontrino a suon di sfida, nella propria categoria di appartenenza, canto o ballo, e che per ciascuna delle categorie venga stilata una classifica, i cui ultimi tre posti a testa diano direttamente i nomi degli eliminati: tre ballerini e tre cantanti. Un totale di sei concorrenti, quindi, per effetto della proposta di Rudy Zerbi, rischierebbe l’eliminazione immediata per mezzo di una gara interna tra gli allievi, ad Amici 2022. E sulla scia della proposta choc, intanto, sale la tensione nella casetta che accoglie gli allievi, dopo la puntata domenicale. Tanto che si accendono dei nuovi scontri infuocati.

Il gruppo di talenti sembra assumere la configurazione di un reality, con un “tutti contro tutti” in un via alle nomination di chi non contribuisce ai turni di pulizie. Maddalena Svevi nomina Niveo a nome di una larga parte del gruppo, ma il cantante non ci sta, e ricorda di aver fatto le ore piccole per pulire la casetta. E la giustificazione non trova accoglimento nel gruppo, che esclama contro Niveo: “Non si parla di una sera!”. Ramon Agnelli si rende portavoce di chi nomina a rischio eliminazione Mattia Zenzola, il quale, già fresco di una sfida immediata, insorge, ritenendo scontate le “colpe”, che andrebbero attribuite in generale un po’ a tutti: “Io so per certo chi fa più di me, ma ho fatto la sfida e sono a posto”. Con le nomination si trova, quindi, nel gruppo un compromesso da contrapporre alla produzione del talent in alternativa alle sei eliminazioni immediate proposte da Rudy Zerbi. Ovvero, quello di palesare i nomi di chi contribuirebbe di meno ai turni di pulizie.

E, una volta convocato il corpo docenti di Amici 2022, su richiesta della classe, gli allievi responsabili che si palesano -al fine di evitare un’eliminazione multipla indesiderata dai più tra i concorrenti- sono Gianmarco Petrelli, Tommy Dali, Piccolo G, Aaron Cenere, Samuele Segreto, NDG. Questi i nomi dei sedicenti responsabili, che quindi si palesano più a rischio, rispetto al possibile nuovo provvedimento disciplinare. Tuttavia il compromesso non convincerebbe del tutto Rudy Zerbi, secondo cui resterebbero degli “infiltrati”, tra i “salvabili” indicati dalla classe. A questo punto, tuttavia, Megan Ria taccia Mattia Zenzola e Niveo di non palesarsi tra i responsabili della questione pulizie. Che Mattia e Niveo possano aggiungersi tra i sedicenti responsabili, rischiando quindi l’eliminazione più di chi si dichiarerebbe in regola?

