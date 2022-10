Amici 2022, Rudy Zerbi sfida Niveo/”Cerchi disperato il consenso GenZ” “Non sei vero”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Rudy Zerbi sfida Niveo del team Lorella Cuccarini

Si rinnova il consutudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime pomeridiano datato 14 ottobre, che vede Rudy Zerbi sfidare Niveo. L’allievo cantante del team capeggiato da Lorella Cuccarini riceve la comunicazione di sfida da parte del talentscout avverso, in un videomessaggio inaspettato. La sfida, su richiesta di Rudy Zerbi, é prevista nella nuova puntata domenicale di Amici 22, quella del 16 ottobre 2022. “Non vedo verità nel modo di cantare ed esibirti -snocciola quindi i motivi legati alla messa in discussione di Niveo, Rudy Zerbi, – si affronta una sfida, valutati da un giudice esterno”. Per il talentscout, l’aspirante cantautore di Scarabocchi avrebbe deluso le aspettative generali legate al suo ingresso nella casetta dei talenti e quindi nella scuola di Amici 2022. Cosa avrebbe perso rispetto all’ingresso nella scuola di Amici 2022, Niveo?

Niveo eliminato da uno sfidante esterno? Che succede ad Amici 2022?

A quanto pare, il giovane impiegherebbe troppe energie nel disperato tentativo di ottenere il consenso GenZ, ovvero l’interesse della Generazione zeta, e avrebbe perso una certa freschezza iniziale, che il talentscout non ha mai più riscontrato nel corso delle settimane. Una freschezza che Rudy Zerbi però rivede in un ragazzo notato ai casting per Amici 2022, che si tengono all’ordine della settimana, e che viene schierato come sfidante esterno contro Niveo: “Un ragazzo che mi ha trasmesso freschezza e leggerezza che tu avevi promesso e mai mantenuto”, sottolinea il talentscout a Niveo.

Niveo, quindi, rischia l’eliminazione dal talent di Amici 2022 e in questo la sua insegnante, Lorella Cuccarini, la perdita di un elemento del suo team . Nel frattempo, il sentiment generale.dei telespettatori, via social, si divide tra i messaggi di supporto per Niveo e critiche, che appoggiano la posizione avversa assunta dal talentscout, ritenendo il talento del giovane sopravvalutato.













