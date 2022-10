Amici 2022, Samu e Gianmarco eliminati? /I prof avversi Celentano e Todaro li sfidano

Amici 2022 di Maria De Filippi, Samuele e Gianmarco a rischio? Arriva un videomessaggio inaspettato

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi con il daytime datato 25 ottobre 2022, che vede i ballerini Gianmarco e Samuele vivere una situazione di rischio. Nel rinnovato daytime pomeridiano, gli insegnanti Alessandra Celentano e Raimondo Todaro destinano un videomessaggio ciascuno agli aspiranti ballerini professionisti , Gianmarco Petrelli e Samuele Antinelli, assegnando a quest’ultimi un nuovo compito che mette in discussione il talento dei due giovani.

Amici 2022, Mattia mette in dubbio la produzione?/ Arriva la sanzione della Celentano

“Cari Gianmarco e Alessandra- esordisce nel suo messaggio inoltrato a Petrelli a corredo dell’assegnazione pensata per il giovane, Raimondo Todaro-, vi avevo chiesto di farmi capire se tecnicamente anche un minimo lui stia migliorando, visto che lui parte da una base pari a zero. Sappi che la coreografia é fattibile. Non é pensabile che Gian stia ad Amici solo per fare il suo stile, dove a parer mio non eccelle”. Ma il compito potrebbe rivelarsi una vera e propria messa in discussione, per il ballerino: “Qualora non dovesse soddisfarmi- rimarca Todaro in prospettiva del risultato del compito- proporrò una sfida immediata”. Insomma, il maestro Raimondo Todaro si prepara a schierare un candidato esterno al banco di Amici 2022, contro il pupillo di Alessandra Celentano.

Amici 2022: Niveo e Rita amore é a rischio?/ Finiti nel mirino dei prof..

Alessandra Celentano sprona Samuel ad Amici 2022

Quest’ultima, invece, mette in discussione l’allievo protetto di Emanuel Lo, Samuele Antinelli, con l’assegnazione di un nuovo compito. Ovvero una coreografia di danza classica, montata sulle note di Vivaldi: ” La coreografia l’ho montata su una musica classica – é il videomessaggio che giunge per Samu ad Amici 2022- vai a studiare chi e cosa ha fatto Antonio Vivaldi e cercherò di captare qualche tuo miglioramento. Tengo in conto la possibilità che tu possa sostituire la palestra con lezioni di classico. Abbigliamento e look generale non sono contestabili”. Insomma, Alessandra Celentano sembra voler spronare il ballerino modern a studiare anche danza classica, che lei ritiene la madre di tutti gli stili nel ballo. Che la Celentano stia tentando di soffiare l’allievo ad Emanuel Lo? E un’altra domanda sorge ora spontanea: che Samuele Antinelli e Gianmarco Petrelli rischino l’eliminazione ad Amici 22?

Amici 2022: Asia, Rita e Andre eliminati? / Il verdetto sfide e banco del pubblico

Una sanzione per Mattia da parte della maestra Celentano, il prof Zerbi mostra in casetta un video, nuovi compiti per Samuel e Gianmarco! Pronti a rivedere subito la puntata di oggi di #Amici22? Cliccate QUI ⬇ https://t.co/HgOEasNRg0 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 25, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA