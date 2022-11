Amici 2022, Samu si dichiara ad Elena D’Amario/ “Sei bellissima ma lo sai”

Samuele si dichiara a Elena D’Amario: la reazione in studio

Momento esilarante e molto carino quello che è accaduto ad Elena D’Amario oggi. L’allievo di Amici 2022, Samuele Segreto, sembra essersi preso una bella cotta per la ballerina professionista. Tra un’esibizione e l’altra, Maria De Filippi ha letto i messaggi anonimi degli allievi.

Massimiliano Caiazzo di Mare Fuori e Elena D'Amario di Amici stanno insieme?/ Nuovi indizi e strane dediche

Uno, in particolare, era rivolto a Elena D’Amario da parte di un allievo che ha dichiarato di essere innamorato di lei ma dispiaciuto per la differenza d’età. A questo punto, la conduttrice ha invitato l’autore a farsi avanti e, ad alzare la mano, è stato proprio Samu che ha confessato: “Vabbè mi dichiaro. Sei bellissima, ma lo sai“. Il momento è stato molto simpatico e ha stemperato l’ansia da performance che aleggiava in studio tra i ragazzi, pronti ad essere giudicati.

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo stanno insieme?/ Indizio social “stesso brano…”

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo stanno insieme? Gli indizi

Nonostante Samu si sia dichiarato, sembra che Elena D’Amario abbia già il cuore impegnato con l’attore Massimiliano Caiazzo. Da giorni impazzano i rumor secondo cui i due si frequentando e alcuni indizi sui social sembrano confermare tutto.

A rivelare gli indizi disseminati sui social è proprio Whoopsee che rivela: “Massimiliano Caiazzo. Sarebbe questo, secondo alcuni indizi lasciati sui social, il nome del nuovo amore di Elena D’Amario“. E ancora: “La ballerina di Amici e l’attore, infatti, negli scorsi giorni hanno condiviso nelle loro stories su Instagram una serie di canzoni e simboli comuni che sembrerebbero far pensare a una possibile connessione“. La fonte aggiunge anche: “Impossibile non citare anche i like ai rispettivi post e il fatto che i due si seguano sui social, fatti più comuni, però, di quegli indizi che sembrano invece coincidere in tutto e per tutto”. Sembrerebbe, dunque, che non ci sia speranza per il povero Samu la ballerina professionista è già impegnata; almeno secondo quanto rivelano i social.

Elena D'Amario "tradisce" Amici/ Al via le riprese di Che Dio Ci Aiuti 7

© RIPRODUZIONE RISERVATA