Amici 2022, Samu vince lo stage/ Zerbi sfida Federica: “Mi piaci, ma…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Rudy Zerbi lancia un guanto di sfida a Federica Carta

Si rinnova l’appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 20 ottobre 2022, che vede tra le altre novità Samuele Segreto in arte Samu vincere la possibilità di uno stage importante con Macia Del Prete nel ballo e Federica Carta ricevere una comunicazione di sfida, nel canto. A mettere in discussione il talento musicale dell’allieva di Arisa ad Amici 2022 é Rudy Zerbi, che in un videomessaggio destinato all’aspirante cantante quindi le comunica la volontà di assistere ad una sua esibizione sulle note di Proud Mery.

“Voglio sgomberare il campo da ogni dubbio, non so se lo sai… ti ho sempre dato voti alti, sei intensa, ti emozioni e mi emozioni -é la premessa con cui il talentscout introduce il compito assegnato a Federica Carta-. Un pezzo ritmato, che possa rivelare un altro lato di te. É la soddisfazione di una mia curiosità”. Insomma, il talentscout crede nel talento musicale della allieva di Arisa, ma intende metterla alla prova con un pezzo in lingua straniera e dal sound International e rockeggiante. A detta di Arisa non si tratta di una “passeggiata di salute”, eppure Federica intende svolgere il compito di Rudy Zerbi, nonostante non abbia alle spalle studi della tecnica nel canto.

Samuele Segreto vince uno stage con Macia, ad Amici 22

Per Samuele Segreto, allievo ballerino di Emanuel Lo, invece, si apre la porta di una stage pazzesco in sala-prove. L’esperta di ballo, Macia Del Prete, convoca Samuele Segreto in saletta, dopo averlo consacrato come il miglior allievo tra i concorrenti di Amici 22 all’audizione aperta al talent, nel ballo. “Dedichiamoci ad un momento dove proviamo ad aprire delle porte nuove per te- introduce quindi lo stage convenuto, a Samuele Segreto, Macia Del Prete-. Proviamo ad esplorare una sonorità diversa, più classica, proviamo ad addizionare la parte interna e a sottrarre i vezzi esterni”.

Che Samu possa quindi aggiudicarsi la vittoria della sezione ballo, ad Amici 2022? Nel frattempo, la ballerina Rita Danza svela il suo disturbo…

Dopo aver ricevuto il compito dal prof Zerbi, Federica incontra la sua prof Arisa #Amici22 pic.twitter.com/mvh1W3Unuo — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 20, 2022

Samu ha superato l’audizione speciale di Macia Del Prete e ora ha la possibilità di partecipare ad uno stage pazzesco #Amici22 pic.twitter.com/kcO8czr9Y9 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 20, 2022













