Amici 2022, Samuele Antinelli minaccia il ritiro: “Non lo merito”/Dietrofront con…

Amici 2022 di Maria De Filippi, Samuele Antinelli si mette in discussione: si ritira?

Si rinnova il cosnuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime del talent datato 5 dicembre 2022 che vede Samuele Antinelli minacciare l’addio. Il ballerino di hip hop registra un momento di sconforto, in confidenza con la compagna di studio, ballerina modern, Megan Ria. A fronte dell’ultimo posto nella classifica stilata da Anbeta Toromani per la consuetudinaria gara di ballo domenicale del 4 novembre 2022, Samuel Antinelli si dichiara così non all’altezza del talent: “Voglio andarmene, perché me lo merito”, sentenzia, parlando a Megan, che si dice contrariata, “ma smettila, non é vero amore… te lo meriti come tutti qui dentro, perché ti fai il culo e perché ami questo”. Secondo l’allieva di Raimondo Todaro il ballerino di hip hop non dovrebbe mettere in discussione il suo talento, soprattutto dal momento che la danza resta la sua più grande passione.

Amici 2022, Mattia e Maddalena in crisi: si lasciano? / "Devo cambiare?"

Quindi, Samuel Antinelli cerca e trova il confronto con la commissione dei professori di ballo, ad Amici 2022 di Maria De Filippi, rispetto alla sua scelta di lasciare anzitempo il talent. I tre insegnanti, Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Alessandra Celentano dal loro canto non approvano la scelta del ballerino, seppur ritenendo lecito il dubbio maturato da Samuele Antinelli di non essere all’altezza della competizione di Canale 5.

Sanremo 2023, ex Amici tra gli esclusi/Luigi, Alex, Sissi, Sangiovanni, The Kolors ..

Samuele Antinelli cambia idea, ad Amici 2022?

Per Raimondo l’errore di Samuele é quello di lasciarsi condizionare in negativo dalla posizione in classifica: “Se capisco che arrivare ultimo in classifica significa buttarsi giù in questo modo, allora tu devi fare un altro percorso”. Per la Celentano, che non dà il consenso al ritiro, il dubbio del ballerino nasce dall’autocritica che é indice di maturità nel ballerino. “Ma tu non sei contento del tuo percorso? “, incalza quindi Samuele, poi, Emanuel Lo, esortando indirettamente l’allievo a pesare sul piatto della bilancia il percorso di studi intrapreso ad Amici nella sua totalità, e a non soffermarsi sui soli risultati negativi. Ed é così che Samuele Antinelli registra un clamoroso dietrofront. Ritira la sua scelta di lasciare il talent. Che il rischio ritiro di Samuele Antinelli sia, quindi, ufficialmente rientrato?

LDA, debutto a Sanremo dopo Amici/ Gigi D'Alessio commosso: "Sempre più orgoglioso"

Maddalena e Mattia, la crisi di Samuel, la reazione di Tommy Dali e Piccolo G al provvedimento disciplinare, Rita e il compito di Hip Hop e… Cliccate qui per rivedere subito la puntata di oggi di #Amici22 👇 https://t.co/bRq3lY8bOI — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 5, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA