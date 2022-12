Amici 2022, Samuele Antinelli tradisce il maestro Todaro?/La richiesta alla Celentano

Amici 2022 di Maria De Filippi, Samuele Antinelli avanza una richiesta ad Alessandra Celentano

Prosegue il cosnuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 13 dicembre 2022, che vede Samuele Antinelli “corteggiare” Alessandra Celentano, in una sorta di “tradimento” didattico inferto a Raimondo Todaro. Il giovane allievo ballerino di modern ad Amici 2022, al rinnovato appuntamento pomeridiano del talent, chiede in una convocazione con la maestra di danza classica, Alessandra Celentano, a quest’ultima di estendere la sua scheda di lezioni di danza anche a quelle dello stile di ballo classico, ammettendo così di nutrire una profonda stima nei riguardi della temuta prof.ssa e diretta competitor del suo mentore, Raimondo Todaro.

“Voglio imparare e apprendere tanto-esordisce Samuele Antinelli nella convocazione avuta con Alessandra Celentano- e mi farebbe piacere lavorare con lei in sala- mi piace il modus operandi con cui insegna. É severa”. La replica di Alessandra Celentano é affermativa, quindi la maestra cede al corteggiamento del pupillo di Raimondo: “siccome é il mio lavoro insegnare, lo faccio volentieri. Chiaramente io ho un metodo di lavoro tosto e pretendo tanto, solo così si lavora”.

Insomma, Samuele vuole la bicicletta e ora lui deve pedalare. Non a caso, sin dalle prime ore di lezione con Alessandra Celentano, Samuele Antinelli entra nel vivo del duro lavoro alle prese con le lezioni matte e disperate della nipote del Molleggiato, Adriano Celentano, che si palesano all’insegna delle regole ferree.

Samuele Antinelli entra nel vivo delle dure lezioni con Alessandra Celentano

“Che cos’hai nella borsa, che così non mi piaci, con i pantaloni che non sopporto… sta roba larga. Le cose sporche con le cose pulite no… Devi avere dietro sempre tutto. Devi avere indumenti stretti, devo vedere schiena, addominali…e le altre linee fisiche- bacchetta Samuele, la Celentano, in sala-studio- Me la marchi dall’inizio che l’ho vista sola una volta?!? Stai marcando malissimo, cerchiamo di imparare a marcare”. Insomma alle prese con le lezioni di Alessandra Celentano Samuele Antinelli sembra dover ripartire da zero, nel mondo della danza. Chissà cosa ne penserà il mentore Todaro della richiesta dell’allievo di aggiungere le lezioni con la Celentano nel suo percorso di studio.

Per la quota talenti di Amici, inoltre l’ex Amici 21, LDA, replica live alle critiche dei detrattori dell’ultimo periodo, in vista del debutto a Sanremo 2023.

Il giorno dopo per Samuel è già tempo della prima lezione con la maestra Celentano, ma non sa ancora che… #Amici22 pic.twitter.com/6cj2Go0J1d — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 13, 2022













