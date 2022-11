Amici 2022, Samuele Antinelli ultimo in classifica: eliminato?/ Ascanio new-entry!

Amici 2022 di Maria De Filippi, Samuel Antonelli rischia il banco: arriva il verdetto

Si rinnova l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi con il daytime pomeridiano del talent datato 2 novembre 2022, che su Canale 5 vede protagonisti Samuel Antonelli e Andrea Ascanio. Il primo, ballerino e allievo nel team capeggiato da Raimondo Todaro, viene chiamato al centro studio ad esibirsi sulle note di No stress di Marco Mengoni, in una choreo per la riconferma del banco di studio. Il motivo? La messa in discussione che lo vede a rischio eliminazione, dal momento che lui é risultato ultimo nella classifica di ballo stilata alla nuova puntata domenicale di Amici 2022 dall’ex professore storico del talent, Garrison Rochelle. Samuel Antinelli, tuttavia, conferma la maglia esibendosi al cospetto degli insegnanti di danza ad Amici 2022, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Emanuel Lo. Questo, anche se la Celentano gli consiglia di lavorare sui piedi e il mentore Todaro, proprio come i colleghi, sostiene che Samuel sia portato per il modern contaminato più che per l’hip hop, la categoria di appartenenza per cui il giovane si é presentato ad Amici 2022.

Ascanio é il nuovo cantautore di Amici 2022, in squadra con Rudy Zerbi

Spazio, poi, al nuovo ingresso ad Amici 2022. Si tratta del cantautore Andrea Ascanio, in arte Ascanio, che reduce da una precedente esperienza TV registrata ad X factor si presenta ad Amici per la sfida che lo vede contrapporsi contro il pupillo di Arisa, Andre, per il volere di Rudy Zerbi. Al di là della reazione avversa degli altri concorrenti del talent, Ascanio vince la competition per il verdetto del giudice esterno, risultato registrato alla nuova puntata domenicale, e l’esultanza del vincitore é travolgente. Il cantautore ha modo di festeggiare il risultato conseguito all’età di 18 anni, dopo aver risposto a lungo la speranza nel sogno di entrare a far parte della scuola di Amici 2022. “Troppo bello, sto con Rudy e già questo sai che lo volevo tantissimo – dichiara lui, in un primo contatto telefonico con la madre, ad Amici, e la donna replica entusiasta-. Impegnati e sii puntuale alle lezioni impegnati. Lo sai, sei il mio orgoglio… é da quando avevi 7 anni che hai lottato per questo sogno. L’anno giusto…”. Insomma, Ascanio, originario di Lecce, é pronto e motivato a fare concorrenza agguerrita agli altri cantautori di Amici 2022!

