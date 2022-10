Amici 2022, scatta il bacio tra Gianmarco Petrelli e Megan Ria / Fidanzati? Lui frena

Amici 2022 di Maria De Filippi, Gianmarco Petrelli e Megan Ria sempre più vicini: spunta un filmato “al bacio”

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con la puntata del 30 ottobre 2022, le cui anticipazioni di Superguida TV e Amici news prevedono un’esclusiva “al bacio” tra Megan Ria e Gianmarco Petrelli. Ebbene sí, dopo la nascita, al format dei talenti, delle coppie formate da Rita Danza e Niveo da una parte e Maddalena Svevi e Mattia Zenzola dall’altra, i due ballerini di Amici 2022 giungono al romantico momento di un bacio tra loro. Un accadimento che si presta al gossip made in Italy, già molto chiacchierato, e che emerge nel corso dell’appuntamento domenicale nel mezzo di un filmato trasmesso dalla regia.

Poco prima della trasmissione del contenuto in esclusiva assoluta, la conduttrice di Amici 2022, Maria De Filippi, ricorda di conoscere da almeno due anni circa il ballerino pupillo di Alessandra Celentano, che lo scorso anno non riusciva a conseguire il banco di studio del ballo nella scuola di Canale 5, ai tempi in cui lui si diceva fidanzato. Quest’anno, a quanto pare, Gianmarco Petrelli accede al talent da single, così come la pupilla di Raimondo Todaro, Megan Ria, la quale sarebbe reduce dalla fine della lovestory con Christian.

Gianmarco sfida l’ex di Megan Ria ad Amici 2022

Si tratterebbe del ballerino che, al nuovo domenicale di Amici 2022, finisce per battersi in una sfida di ballo, schierato proprio contro il pupillo di Alessandra Celentano, con in palio il banco di studio (che intreccio!).

Il filmato “al bacio”, di Megan Ria e Gianmarco Petrelli potrebbe, quindi, voler fare luce sulla nascita di una nuova storia d’amore ad Amici 2022. Eppure Megan, stando agli spoiler TV, dovrebbe prestare attenzione a quanto dichiara Gianmarco al domenicale, del suo status sentimentale. Lui, nel dettaglio, si dice tendente ad “oscillare” e non ammette “etichette”, in amore in primis. Cosa vuole dire Gianmarco e cosa deve aspettarsi da lui, Megan? Non ci resta che attendere ulteriori risvolti al talent della preannunciata lovestory tra i due ballerini.

Intanto, il fenomeno pop di Amici 21 di Maria De Filippi, LDA, é tornato a raccontarsi in un'intervista esclusiva…













