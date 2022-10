Amici 2022, scatta il bacio tra Mattia e Maddalena /La nuova coppia dopo Niveo e Rita

Amici 22 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola e Maddalena Svevi si baciano

Una nuova coppia é nata nella scuola di Amici 2022 di Maria De Filippi, quella formata da Mattia Zenzola e Maddalena Svevi. O almeno questo é il sentiment generale web dei telespettatori in reazione alle anticipazioni TV relative alle registrazioni della sesta puntata domenicale di Amici 22, attesa per il pomeriggio di Canale 5 del 23 ottobre, che si sono svolte in data odierna 19 ottobre 2022.

Nel mezzo delle registrazioni, come ripreso dalle anticipazioni riportare dal portale web di SuperGuidatv, Mattia Zenzola e Maddalena Svevi si sono abbandonati ad un inaspettato bacio tra loro, nel mezzo di travolgenti passi di danza di un paso doble di cui si sono resi protagonisti. Un momento passionale quello che si registra alla sesta puntata di Amici 22 di Maria De Filippi tra i due aspiranti ballerini professionisti dai capelli della tinta color biondo platino, che potrebbe voler anticipare l’ufficializzazione di una nuova lovestory, dopo quella della ormai nota prima coppia sbocciata nella scuola di Amici 2022. Quella formata dal cantante Niveo e la ballerina Rita Danza.

Le due ipotesi che apre il bacio tra Mattia Zenzola e Maddalena Svevi

Che Mattia e Maddalena vogliano comunicare ai loro fan di essersi scoperti attratti l’uno all’altra, oppure il bacio sul palco é il segno di una collaborazione all’insegna della passione per il ballo, nata tra i due giovani? Chissà. Ad avvalorare la prima ipotesi é il fatto che gli allievi facciano parte di due team assestanti e competitor tra loro, per cui appare improbabile che i due abbiano avviato una collaborazione artistica ancor prima di comunicarlo ai rispettivi insegnanti nel daytime pomeridiano del talent. Appare più probabile invece l’ipotesi che sia nata un’attrazione fatale tra i due ballerini biondi di Amici 22 di Maria De Filippi. Saranno i diretti interessati a confermare o smentire il gossip sul loro flirt in corso.

