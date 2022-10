Amici 2022, scatta la sanzione per Mattia Zenzola/ Celentano: “Stupidino o paracul*?”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola convocato al confronto con Alessandra Celentano e la produzione

Si rinnova l’appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, in vista della puntata domenicale, e -nel daytime del 25 ottobre 2022 -Mattia Zenzola riceve la comunicazione di una sanzione. Convocato dalla maestra Alessandra Celentano, che gli fa ripetere l’esecuzione del passo a due previsto per lui in tandem con l’altra allieva Megan, nella puntata domenicale del 23 ottobre di Amici 2022, l’allievo di Raimondo Todaro viene a conoscenza di cosa si cela dietro il provvedimento e la sanzione stabiliti. Alla base della punizione vi é il fatto che Mattia Zenzola non abbia indossato i pantaloni di latino che la Celentano aveva pensato per la sua coreografia domenicale, usando come modello di riferimento il ballerino professionista del corpo di ballo di Amici 22, Umberto Gaudino. E la maestra, quindi, chiama al confronto sull’accaduto la costumista Giulia, con le due che tacciano Mattia di aver trasgredito le direttive della produzione, optando per una scelta artistica “fai da te”. Ovvero, quella di presentarsi in studio con la sua preferenza stilistica: dei suoi pantaloni.

Amici: Mattia Zenzola bacia Maddalena/ La reazione di Christian Stefanelli

“Gliel’ho detto [a Mattia Zenzola, ndr] sia in prova costume che in prova spazi -dichiara quindi la costumista Giulia di Amici 22- gliel’ho fatto dire anche dalla produzione. Me l’ha detto anche lui stesso che quel pantalone non l’avrebbe voluto mettere, ma io gli ho risposto che erano le direttive e che avrebbe dovuto metterlo”. Mattia, dal suo canto, tenta di giustificarsi, dichiarandosi vittima di un misunderstanding. Ci sarebbe stato un malinteso, dal momento che lui avrebbe proposto indirettamente alla Celentano, attraverso Giulia, di sfoggiare in puntata i suoi pantaloni al posto della scelta della produzione, e non gli sarebbe però pervenuta una risposta amena. Ma da parte di Giulia viene ribadito che lei, a nome del team di Amici 2022, si sia ripetuta nell’avvertire il ballerino che lui fosse tenuto all’osservanza delle direttive pattuite per il domenicale. “La verità -quindi prosegue la costumista di Amici 2022, rincarando la dose- è che mi hai detto che ti saresti preso la responsabilità di questa tua decisione ed io più di una volta ti ho detto che i pantaloni che ti avevo fatto io erano obbligatori. Non puoi dire che noi non te lo abbiamo detto perché stai mettendo in dubbio il mio lavoro e di tutto il team che c’è dietro. Io sono stata chiarissima sempre e mi sono ripetuta”.

Amici 2022, scatta il bacio tra Mattia e Maddalena /La nuova coppia dopo Niveo e Rita

Alessandra Celentano stabilisce la sanzione per Mattia Zenzola: cosa rischia il ballerino di Amici 22?

E ad aumentare il carico ci pensa poi la maestra Alessandra Celentano, prima di indicare la sanzione prevista per Mattia Zenzola: “Non puoi dire che non vi siete capiti! Hai detto che non vi siete capiti perché c’è stata una comunicazione non chiara. Fai pace con la tua risposta altrimenti sembri o stupidino o parafondello“.

Ma qual é la sanzione stabilita per Mattia Zenzola? Il ballerino e allievo di Raimondo Todaro, ad Amici 22, é tenuto alla stesura di un tema con la traccia “La sanzione”. Un nuovo compito, quindi, previsto per il latinista, che vede il giovane vivere l’ennesima situazione di rischio, tra le molteplici sfide che lo attendono ad Amici 22, in primis nel ballo. Riuscirà Mattia a riconfermarsi nella scuola? Non é azzardata l’ipotesi che la messa in discussione, ad eliminazione dal talent per lui, sia dietro l’angolo.

Amici 22: Mattia, tra dolore e forza, pensa a Christian/"Ogni cosa mi ricorda di te"

Una sanzione per Mattia da parte della maestra Celentano, il prof Zerbi mostra in casetta un video, nuovi compiti per Samuel e Gianmarco! Pronti a rivedere subito la puntata di oggi di #Amici22? Cliccate QUI ⬇ https://t.co/HgOEasNRg0 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 25, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA