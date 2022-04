Amici 2022, Serena Carella intima abbraccia Alex/ Cosmary gelosa?

Amici 21, Serena Carella “intima” con Alex sul palco: la reazione di Cosmary

Il settimo serale di Amici 21 -tra le altre sfide- mette a dura prova il fidanzamento a distanza tra il concorrente Alex e l’ex allieva della scuola, Cosmary. Questo dal momento che Alex è chiamato ad eseguire una sfida in duo con il cantante Alex? Il risultato? Serena e Alex finiscono per abbracciarsi come due intimi amanti sul palco di Amici 21 e l’insegnante di danza della squadra provoca Cosmary, telespettatrice: “Vorrei simpaticamente dire a Cosmary che abbiamo convinto Alex ad abbracciare Serena alla fine, ti sei lasciato andare!”. E Alex si lascia andare a dei sorrisi maliziosi…

La reazione di Cosmary all’affronto subito? La ballerina ed ex pupilla di Alessandra Celentano ha condiviso lo sketch provocatorio, sferrando una frecciatina a Serena rispetto al messaggio di Todaro: “Ci credo… (che lo abbiate convinto, Alex, ad abbracciare Serena…). (Aggiornamento di Serena Granato).

Serena Carella nel mirino delle prove del settimo serale di Amici 21

C’è grande attesa per il settimo serale di Amici 2022, previsto per il 30 aprile 2022 su Canale 5, e intanto Serena Carella è chiamata all’atteso appuntamento Tv a confrontarsi con Dario Schirone al guanto di sfida voluto da Veronica Peparini. La prova è una coreografia voluta dalla maestra di danza modern per mettere in risalto le doti tecniche e le linee fisiche del pupillo Dario, nel corso della competizione del serale del talent di Canale 5.

“Cara Serena tu a me piaci e io non l’ho mai nascosto -dichiara Veronica Peparini nella comunicazione del guanto di sfida girato a Serena Carella per il settimo serale di Amici 21-, è una coreografia nel mio stile, di modern puro”. L’insegnante di danza moderna nonché compagna dell’ex Amici, Andrea Muller, è certa di non mettere in difficoltà Serena, allieva di Raimondo Todaro, dal momento che la coreografia assegnata è dello stile della ballerina, ovvero la danza modern. Tuttavia, però, l’insegnante è certa che la prova possa provare la superiorità delle doti tecniche e stilistiche di Dario Schirone.

Amici 2022, Serena Carella rifiuta il guanto contro Dario al settimo serale

Nella sua comunicazione di sfida prevista al settimo serale di Amici 2022, Veronica Peparini poi aggiunge parlando a Serena Carella: “Noi insegnanti cerchiamo di mostrare i punti di forza dei nostri allievi . Non ti ho mai vista in una mia coreografia e voglio vedere come te la cavi”. Parole con cui quindi la maestra di modern si difende rispetto alle possibili critiche che potrebbero giungerle da parte dei fan di Serena e che potrebbero tacciarla di voler mettere in difficoltà la pupilla di Todaro in una sua coreografia, cosa mai accaduta prima sinora.

