Amici 2022, Serena Carella si esibisce con Ciao Ciao/ Cosa accade prima del 6° serale

Amici 2022, Serena Carella balla il tormentone Ciao ciao al serale

Alla vigilia del sesto serale di Amici 2022, Serena Carella diventa virale nel web con il video della performance eseguita in una choreo modern e sulle note di Ciao Ciao, al quinto serale del talent. Il brano che veniva presentato da La rappresentante di lista a Sanremo 2022, sembra rispecchiare lo stile modern della pupilla di Raimondo Todaro. Nonostante le critiche della maestra di danza classica, Alessandra Celentano, Serena si esprime con fierezza sul palco del serale di Amici 2022, con uno dei tormentoni del momento, Ciao ciao, che valorizza le qualità della giovane nel ballo.

Serena Carella fa incetta di visualizzazioni al serale

Come emerge dall’account YouTube di Amici 2022, Serena fa in queste ore incetta di visualizzazioni con il video della sua esibizione sulle note di Ciao Ciao. Segno che i telespettatori attivi in rete apprezzino molto vedere la pupilla di Raimondo Todaro esibirsi in coreografie modern come quella che la giovane ha eseguito sulle note di Ciao Ciao.

Nel frattempo, non solo per il ballo, ma anche per l’amore la ballerina modern cattura l’attenzione del pubblico. Il fidanzato Albe, complice la produzione Mediaset del talent che non bada a spese, ha sorpreso la ballerina in occasione del 6° mesiversario del loro fidanzamento, regalandole dei biglietti per Parigi. Una sorpresa che ha lasciato del tutto incredula Serena Carella.

