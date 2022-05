Amici 2022, Serena ‘favorita’ dal ‘body shaming’ della Celentano/ Diventa icona della ‘normalità’ nella danza

Amici 21, Serena Carella vittima di bodyshaming? Piovono contestazioni, c’entra Alessandra Celentano

Il grand final di Amici 21, che ha decretato il vincitore dei circuiti canto e ballo del talent Luigi Strangis e Michele Esposito, ha riaperto la polemica web sollevatasi di recente sull’acredine tra Serena Carella e Alessandra Celentano nella celebre scuola di Canale 5. In occasione della finale, seppur non sia riuscita a vincere il circuito danza né il talent, la ballerina modern di è aggiudicata il titolo di “vincitrice morale”, dal momento che ha ottenuto una borsa di studio per un anno scolastico di lezioni gratuite presso una delle più celebri accademie di danza di New York, che ha intravisto in Serena talento allo stato grezzo e iconicità da vendere, quindi del potenziale per un’icona della danza.

Un risultato del tutto inaspettato per molti telespettatori, alla luce delle continue critiche che Alessandra Celentano ha avanzato alla ballerina modern sia in fatto di lacune nella danza classica per ciò che concerne la tecnica, che sulle linee fisiche, scatenando le accuse del web a lei rivolte di bodyshaming ai danni della pupilla di Raimondo Todaro. E se da una parte c’è chi -nel web- taccia la Celentano di lanciare in tv messaggi diseducativi -in un mondo dove la donna spesso finisce nel baratro dell’anoressia, anche per i continui giudizi esterni sul suo corpo- dall’altra ci sono i detrattori che invece scommettono che senza le critiche della maestra di danza classica strumentalizzate dai sostenitori della giovane contro la maestra, la ballerina non si sarebbe qualificata in finale, come è invece accaduto, complice il sostegno dei voti 3 giudici del serale, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash Fiordispino. Quest’ultimi, infatti, hanno contribuito a selezionare i 6 finalisti di Amici 21 al serale del talent: Albe, Alex, Luigi, Michele, Sissi e Carella inclusa.

Serena nuova icona della “normalità” nella danza?

Nel frattempo, ai detrattori di Serena Carella, replicano i fedeli fan della ballerina, che si dichiarano al settimo cielo per la notizia della borsa di studio meritata che la pupilla di Raimondo Todaro ha soffiato al diretto rivale alla finale di Amici 21, Michele Esposito. A detta dei supporters, in particolare, il conferimento della chance data a Serena di poter studiare a New York rappresenterebbe di fatto uno schiaffo morale alle critiche incessanti piovute sulla Carella dalla cattedra di Alessandra Celentano, nei mesi dell’anno scolastico di Amici 21 conclusosi il 15 maggio 2022 con la diretta della finale del talent. Tra i messaggi di supporto giunti in rete per Serena, in particolare si leggono parole che ergono la bellezza del talento e le linee fisiche della ballerina modern a nuovo ideale della normalità nella danza, contro il peso dei giudizi critici di Alessandra Celentano. “Serena sei di una bellezza pazzesca”, “Serena sei tu la vera vincitrice”, sono non a caso tra i commenti social più aggreganti del web su Serena Carella.

