Amici 2022, sfida inediti Spotify: chi vince?/ Wax in testa, NDG batte Tommy, Aaron..

Amici 2022 di Maria De Filippi, parte la sfida inediti di stream su Spotify con Wax in pole position

Mentre si avvicina la nuova puntata di Amici 2022 di Maria De Filippi, prevista per il 20 novembre 2022 su Canale 5, Wax vola in termini di stream su Spotify Italia (dove spopola tra le altre novità, Cado di LDA & Albe). Com’é ormai risaputo, Amici 2022 ha sfornato i primi inediti, dividendoli in due Special & contest di Radio Zeta, aperti sul sito RTL.102.5 play a tutti i radioascoltatori. Il primo contest, che vedeva in gara NDG con Fuori, Tommy Dali con Male e Wax con Turista per sempre, é stato vinto dal secondo, allievo di Rudy Zerbi. Una vittoria dettata dalle preferenze espresse tramite voti sul sito del gruppo radiofonico Rtl.102.5, un dato che prescinde dai dati di ascolti in streaming cumulati su una delle principali piattaforme musicali digitali, quale é Spotify. Tant’é vero che, nonostante la mancata vittoria del contest, Wax si classifica in pole position nella classifica di Amici 2022 che siamo in grado di stilare sulla base dei primi dati di ascolti in streaming degli inediti lanciati dalla scuola. L’allievo di Arisa sbaraglia la concorrenza non solo rispetto ai rivali NDG e Tommy Dali.

Wax sbaraglia la concorrenza della classe canto di Amici 2022

Ma anche rispetto ai competitor che si vedono ora scontrarsi al nuovo e secondo contest indetto da Radio Zeta su Rtl.1012.5 play, che questa settimana vede sfidarsi Aaron Cenere con Universale, Niveo con Scarabocchi e Piccolo G con Più mia, fino alla nuova puntata domenicale di Amici 2022. Chi vincerà il nuovo contest radiofonico? Lo sapremo il 20 novembre 2022. Nell’attesa di scoprire il verdetto, intanto, Wax sbaraglia la concorrenza della classe canto di Amici 2022 stilata da Il sussidiario.net, aggiudicandosi la prima posizione nella classifica stream di Amici 22 con Turista per sempre, a quota 456.754. Alle spalle di Wax, si posiziona al secondo posto NDG con Fuori e i 238.078 stream. Terza posizione per Male di Tommy Dali, con un totale di 232.387 ascolti in streaming. Quarta posizione per Aaron Cenere con Universale, a quota 162.657. A seguire, quinto posto per Scarabocchi di Niveo, a quota 121.158 stream. Sesto posto per Piccolo G, che chiude la classifica con Più mia a quota 64.783 ascolti.

