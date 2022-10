Amici 2022: sudiciume imbarazzante/ Punizione per gli allievi: Wax sbotta, eliminati?

Amici 2022 di Maria De Filippi, la casetta versa in condizioni di sporco e disordine pietose: la produzione interviene e…

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 26 ottobre 2022 su Canale 5, che vede la produzione del talent richiamare all’ordine e all’igiene gli allievi cantanti e ballerini. Tutti i concorrenti di Amici 22, nessuno escluso, vengono convocati dalla produzione del talent, in presenza delle addette alle pulizie nella scuola, Simona e Margherita, per una comunicazione urgente che vede il loro percorso TV compromesso e a rischio: “In casa ci sono Simona e Margherita, che lavorano e si occupano di garantire gli ambienti puliti e stamattina, al loro turno di pulizie, si sono trovate dinanzi ad una situazione imbarazzante… abbiamo inizialmente pensato che fosse il post puntata ma vi faccio vedere un filmato dei giorni scorsi”. Viene, quindi, mostrato dalla regia il filmato che immortala il sudiciume imbarazzante che regna sovrano, all’ordine del giorno, nelle camere che la produzione di Amici 22 mette a disposizione per gli aspiranti allievi. E quest’ultimi vengono ancora una volta invitati al rispetto generale: ” C’é poco da ridere, se io fossi in voi mi vergognerei”, é la stoccata della produzione.

Eliminati all’orizzonte? Ecco cosa accade ad Amici 22

Che siano previste delle punizioni esemplari per gli allievi, come le sfide (Gianmarco é a rischio) ad eliminazione lampo , non può dirsi una ipotesi azzardata. E, per il momento, i ballerini e i cantanti non possono beneficiare del diritto alle lezioni di canto e ballo messe a disposizione a spese proprie dalla produzione del talent facente capo in primis a Maria De Filippi. Così come riporta la produzione in sede di convocazione, agli allievi di Amici 2022: “Pulite tutta la casa e le lezioni non le fate e non le recuperate, finché la casa non sarà pulita”. Wax, il più Rebel della classe canto e non solo, sbotta contro chi si scrollerebbe di dosso ogni responsabilità in casetta: “Io ho fatto quello e quell’altro, ma che cazz*o me ne importa!”. “Ma ti pare che io mi devo preoccupare delle sigarette gettate a terra” gli fa eco , poi, la ballerina Ludovica. E l’altra dancer Rita Danza insorge, sentendosi “totally innocent”: “Io sono una pazzoide e urlo sempre per un motivo…”.

Samuel e Gianmarco incontrano i maestri Todaro e Celentano, il rimprovero della produzione a tutti gli allievi di #Amici22 e… Avete visto cosa è successo nella puntata di oggi? Cliccate QUI 👇 https://t.co/lCtRLcMDex — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 26, 2022

Wax, quindi, rincara la dose, dichiarando tutta la classe responsabile, il che crea un clima di divisione nella casetta di Amici 2022: “Siamo tutti responsabili, la prossima volta staremo più attenti”. E sembra respirarsi aria di maretta tra i concorrenti di Amici 2022, dal momento che c’é chi non ritiene giusto che il provvedimento disciplinare sia esteso indistintamente a tutti, per l’imbarazzante accadimento. Al via la caccia al responsabile!

