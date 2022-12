Amici 2022, Tommy Dali affonda Niveo: “Godi delle disgrazie altrui”/ L’accusa

Amici 2022 di Maria De Filippi, Tommy Dali attacca Niveo: é maretta nella classe canto

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento tv di Amici 2022 di Maria De Filippi con il daytime datato 2 dicembre 2022, che vede Tommy Dali lasciarsi andare ad un duro sfogo con Niveo, nella casetta dei talenti. Reduce da una notte trascorsa in sala relax, in seguito all’allontanamento dalla casetta dei talent condiviso con Aaron Cenere e Piccolo G -in quanto ritenuti responsabili della questione pulizie- il cantautore di Male affronta Niveo. Nel dettaglio taccia Niveo di palesarsi felice rispetto alla messa in discussione che ora lui e gli altri “nominati”, indicati dalla classe come “i responsabili” del cattivo stato di igiene ad Amici 2022. Ma non é tutto. Il cantautore di Male, non troppo velatamente, accusa Niveo, inoltre, di non essersi assunto la sua responsabilità nel momento in cui la classe lo indicava al cospetto degli insegnanti, come uno dei responsabili.

“L’abbraccio l’ho reputato una delle cose più fake… sai che questa del talent é la mia unica possibilità… e la prima roba che hai fatto é stata quella di sbattertene e di dirti felice dell’assegnazione, con questi atteggiamenti dalle grosse risate”, contesta quindi al compagno Niveo, Tommy. “D’ora in avanti faremo anche noi, i ca**i nostri”, fa eco a Tommy, Piccolo G.

Tommy Dali accusa Niveo, c’entra la questione pulizie di Amici 2022

Dal suo canto Niveo prova a scusarsi, dicendosi dispiaciuto per il fatto di aver turbato inconsapevolmente Tommy Dali, ma il cantautore di Male rincara la dose, chiamando al confronto anche Aaron Cenere, con cui ha condiviso una notte in sala relax per punizione e condividerà anche un provvedimento più duraturo: “ho detto che le persone che godono delle situazioni altrui non mi piacciono” dichiara parlando della classe in generale Aaron, a cui fa eco Tommy direttamente contro Niveo, “eri una Pasqua bro! Sembravi contento”. A detta di Tommy, Niveo non avrebbe nulla da ridere, anche perché a suo avviso il “rivale” non sarebbe un allievo modello e quindi nella posizione ottimale per potersi permettere di sorridere sul conto dei “nominati”, a fronte dei provvedimenti: “non sei nella posizione di ridere… le risatine del ca**o tienitele per te…io in cucina faccio tanto quanto te, sennò di più”. Infine, la conclusione dell’affondo, che taccia Niveo di non essersi palesato tra i responsabili della questione turni di pulizie:”Io almeno ho avuto le pa**e per andare avanti…”.

Insomma, i toni si fanno accesissimi nella classe canto e la competizione di Amici 2022 sembra dividere i concorrenti in diverse fazioni.

Dopo aver trascorso la notte in sala relax Tommy Dali ha qualcosa da dire a Niveo e tra loro si accende una discussione #Amici22 pic.twitter.com/5iIl9fYhZy — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 2, 2022













