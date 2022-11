Amici 2022, Tommy Dali e NDG: arriva il provvedimento disciplinare/ Eliminati?

Amici 2022 di Maria De Filippi, Tommy Dali e Piccolo G ricevono la comunicazione di una punizione

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime pomeridiano del 15 novembre 2022, che tra le novità vede Tommy Dali e NDG ricevere la comunicazione di un duro provvedimento disciplinare. Il motivo? Convocati dalla commissione interna di Amici 2022, gli allievi di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, quindi, apprendono della comunicazione della punizione stabilitasi per loro, dal momento che nella scuola hanno a più riprese palesato una condotta deludente, per aver bypassato le lezioni di teoria della musica a più riprese, sottovalutando l’importanza dello studio.

Amici 2022, Wax é "alta rotazione" su Spotify/ Niveo in lacrime: eliminato?

Da qui, quindi, la scelta della produzione di Amici 2022 di Maria De Filippi, di punire gli allievi, rei di aver sottovalutato l’importanza della teoria musicale e la chance di poter sfruttare le lezioni musicali in questione, messe a disposizione a spese della grande macchina del talent show di Canale 5. Questo, con una punizione esemplare, comunicata da Lorella Cuccarini ai diretti interessati. “Abbiamo preso una decisione, per farvi capire il senso di questa scuola. Lavorerete da soli. Non avrete nessuno a disposizione per studiare, lavorare e costruire le vostre esibizioni”, dichiara l’insegnante di canto e in rappresentanza della produzione di Amici, alla convocazione con gli allievi puniti, Tommy Dali e NDG.

Amici 2022, parte la gara inediti RTL.102.5/ Chi vince tra Aaron, Niveo e Piccolo G

La reazione degli allievi puniti ad Amici 2022: insorge il rischio eliminazione?

E a nome di entrambi i destinatari della comunicazione del provvedimento disciplinare, quindi, Tommy Dali si dichiara fortemente pentito, reduce dalla vittoria del primo Special & contest di Radio Zeta indetto su RTL.102.5 play tra gli inediti di Amici 2022: “Ho preso sottogamba la teoria ho sbagliato. Errare é umano e l’importanza é nel come reagiremo..non voglio che passi il messaggio che io non prendo sul serio questa scuola. Lo stesso vale per NDG”.

E una domanda sorge ora spontanea, nei telespettatori di Amici: cosa rischiano i due cantautori, tra i protagonisti più amati e influenti di Amici 2022 di Maria De Filippi? Al di là della questione NDG e Tommy Dali, che cominciano a incassare il primo volume di stream significativo su Spotify, con i primi inediti rilasciati al talent, si accende intanto la competizione tra i talenti delle varie edizioni di Amici, nella classifica Alta rotazione della piattaforma digitale di ascolti e ascoltatori, con LDA e Albe che battono il vincitore di Amici 21 e…

Tina Cipollari, Maria De Filippi la zittisce a Tu si que vales/ "Che parac*lo che sei, vergogna"

Provvedimento disciplinare per Tommy Dali e NDG! Voi cosa ne pensate? #Amici22 pic.twitter.com/b5A6O1N6WW — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 15, 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA