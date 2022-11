Amici 2022, tutti contro Niveo/ Aaron: “Sembra una presa per il cu*o la gara radio..”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Niveo al confronto con i detrattori Aaron, Piccolo G, Cricca e…

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime datato 22 novembre 2022 su Canale 5, che vede il talent diventare quasi un “tutti contro Niveo”, con protagonista Aaron Cenere. Sembra farsi infuocata la competizione della classe canto, nel rinnovato daytime del talent, quando in confidenza con compagni di studio Aaron Cenere, allievo di Rudy Zerbi, rilascia dichiarazioni al veleno sul conto dell’allievo pupillo di Lorella Cuccarini, collega del primo, cantautore e vincitore del rinnovato Special & contest di Radio Zeta aperto tra gli inediti di Amici 2022 su Rtl 102.5. Aaron, appoggiato poi dai compagni di studio cantanti, in particolare Piccolo G e Cricca, non riesce a capacitarsi del fatto che il competitor sia risultato la preferenza dei radioascoltatori alla gara inediti radiofonica, nonostante i problemi tecnici e le défaillance ad oggi avute dal cantante di Scarabocchi nelle esibizioni tv: ” Io do sempre il massimo e sembra una presa per il cu*o che io sono su in classifica nel canto e poi Niveo che -con tutto il rispetto -non fa belle esibizioni talvolta poi ha tutto questo pubblico”.

Tra Aaron, Piccolo G e Cricca ci si chiede come faccia il rivale ad avere il supporto dei fruitori di musica, nonostante risulti spesso basso nella consuetudinaria classifica della gara di canto domenicale giudicata dagli esperti. Si pensa che il successo radiofonico dipenda in particolare dalla lovestory che Niveo ha avviato nella scuola con Rita Danza, che appassionerebbe molti, in primis i telespettatori.

Rita Danza e Niveo rispediscono al mittente tutte le accuse, ad Amici 2022

E, non appena presa conoscenza dei pensieri al veleno, la coppia Rita Danza e Niveo diventa protagonista di un confronto acceso con i cantautori critici interessati. Rita proprio non accetta l’idea che Niveo sia ritenuto beneficiato al talent dalla loro lovestory. Anche rispetto alla richiesta di una sfida mancata per quest’ultimo, da parte dei professori di canto, a detta dei detrattori. Rita contesta tutte le accuse sul nascere fermamente, tacciando non velatamente i compagni critici di “invidia” verso la coppia che forma con Niveo, rivolgendosi in particolare contro Cricca. Dal suo canto Niveo si difende tenendo toni pacati, alludendo all’ansia da prestazione che compromette a suo avviso la sua resa sul palco: “L’invidia da parte mia é che voi vi esibite tranquillamente…”. E se Wax sembra non volersi schierare tra le fazioni, dando per leciti i dubbi dei detrattori su Niveo, NDG -che insieme a LDA e Albe sono tra le new-entries più alte nella Generazione zeta di Spotify Italia – prende voce in capitolo contro Aaron Cenere e a suon di: “Non si può essere sempre primi…”. Insomma sembra tirare aria di maretta tra i concorrenti di Amici 2022…

Niveo si confronta con i compagni in casetta, i ballerini sul palco di #Amici22 con una coreografia di Samuele, Angelina e Isobel scelgono i loro prof di riferimento! Cliccate subito qui per rivedere la puntata di oggi 👇 https://t.co/vKcacevUyi — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 22, 2022













