Amici 2022, tutti contro tutti / Piovono attacchi e interviene Maria De Filippi

Amici 2022 di Maria De Filippi, esplode il caos nella casetta degli allievi: piovono attacchi

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, la competizione assume i tratti di un tutti contro tutti, tra le categorie canto e ballo su cui é fondata la celebre scuola di Canale 5. Nel rinnovato daytime del talent- datato 28 novembre 2022- i concorrenti ballerini e cantanti discutono animatamente, al rientro nella casetta che li accoglie, dalla puntata domenicale del 27 novembre 2022, rispetto alla questione dell’inottemperanza della classe palesatasi sui turni di pulizie previsti di norma nella scuola. Sulla classe incombe il sospetto generale che in puntata non siano stati indicati i nomi dei reali responsabili delle condizioni di sudiciume in cui versa da giorni la casetta dei talenti. E, in seguito al provvedimento disciplinare che ha visto Gianmarco Petrelli finire a rischio eliminazione con Mattia Zenzola e NDG, piovono accuse e attacchi tra ballerini e cantanti, il che trasformerebbe il talent di Amici in un covo di inimicizie.

“Non deve passare che solo Aaron, Tommy e Piccolo G siano responsabili del disordine generale – chiosa Maddalena Svevi, lasciando intendere che la colpa della questione pulizie vada attribuita più in generale, a tutti i concorrenti del talent- siamo in 20, se tutti ci dimentichiamo un piatto, è un disordine generale “. Per Tommy Dali, Gianmarco Petrelli meriterebbe meno di chiunque altro il rischio eliminazione, a fronte del provvedimento disciplinare stabilito. Gianmarco Petrelli fa eco a Maddalena e anche Wax si schiera dalla parte della ballerina, attribuendo le responsabilità alla classe di allievi intera: “ci sono persone che fanno più o meno degli altri… “. Megan Ria però dissente, ergendosi tra coloro i quali contribuirebbero ai turni di pulizie, in contrapposizione ai “nullafacenti”. “Io penso di aver fatto anche oltre -sbotta Wax- per cui mi levo dal *”. E quando Aaron Cenere tenta di avere voce in capitolo il cantante poi aggiunge: “Fraté, per me sei uno di quelli che sporcano di più”.

L’intervento di Maria De Filippi preannuncia il rischio eliminazione nella classe di Amici 2022

E, mentre le atmosfere nella casetta di Amici 2022 si fanno sempre più infuocate, la conduttrice del talent Maria De Filippi interviene in un collegamento con la casetta dei talenti. Il ballerino Samuele Antinelli chiede alla conduttrice di venire incontro alla classe intera, dal momento che tutti avrebbero capito l’errore, che evidentemente sarebbe quello di non ammettere le responsabilità generali della questione oggetto del contenzioso. E la De Filippi, dal suo canto, replica perentoria, senza escludere che il rischio eliminazione possa estendersi indistintamente, a tutta la classe di Amici 2022: “Io sono qua e vi parlate ancora addosso. Non sono io a decidere… la descrizione che fa Rudy Zerbi della situazione corrisponde a verità, sinceramente”.

