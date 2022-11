Amici 2022, Wax é “alta rotazione” su Spotify/ Niveo in lacrime: eliminato?

Amici 2022 di Maria De Filippi, Wax spopola su Spotify Italia: il traguardo con Turista per sempre

Prosegue il consuetudinario appuntamento di Amici 2022 di Maria De Filippi, con il daytime pomeridiano del 14 novembre 2022, che vede Wax ottenere un importante traguardo e Niveo finire vittima di una crisi dell’io e artistica.

Nel dettaglio, con un totale complessivo di

249.480 ascolti odierni cumulati su Spotify Italia, per il suo inedito Turista per sempre, Wax entra a far parte della raccolta “Alta rotazione” su Spotify Italia, ovvero lo slot Digital Only che accoglie sulla piattaforma di ascolti la playlist delle canzoni più in voga e influenti del momento. L’alta rotazione, allo stato attuale raccoglie, tra le altre bop, canzoni in tendenza in termini di influenza per stream, come la veterana e hit estiva Tribale di Elodie e la new-entry Cado del duo di Amici 21, LDA e Albe. La playlist “heavy rotation’, ora, abbraccia anche Wax e la sua Turista per sempre. Una notizia che Wax apprende sorpreso, dalla vocale coach in sala prove, ad Amici 2022: “Mio fratello ne sarà felice e i miei anche, sí dai, sono soddisfazioni grandi e grosse… non abbiamo mai avuto niente, siamo purosangue”.

La realizzazione di un sogno e una rivincita personale, é per il Rebel Heart della scuola, il traguardo su Spotify: “É stata dura, faccio tutto ciò per la mia famiglia e per gli altri e… per non farti schiacciare l’immaginazione é la via di fuga. La bomba é la mia storia…sta per esplodere. Voglio dare e dire. Voglio essere una rockstar, libero e folle”.

Niveo finisce in preda alla lacrime, ad Amici 2022: eliminato?

E se Wax sembra avere le idee molto chiare sul lavoro di amore per la musica di tutti, Niveo invece finisce in lacrime al confronto in sala-prove con l’insegnante di canto e sua mentore Lorella Cuccarini, dopo che alla puntata domenicale del 13 novembre 2022 Beppe Vessicchio ha segnalato la sua imprecisione in termini di intonazione in una esibizione nel complesso deludente registrata alla gara di canto per l’accesso alla finale di Tu sí que vales.

Tra le lacrime, tuttavia, il cantautore dell’inedito Scarabocchi (in gara al nuovo contest di Radio Zeta indetto per gli inediti di Amici 2022 su Rtl.102.5 play) però si dichiara volitivo per una rinascita, dinanzi alla sua maestra: “Il mio obiettivo é di riuscire a portare avanti quello che sono senza alcun pensiero. Come quando sono solo in cameretta davanti a tutto e tutti, so che posso fare molto bene. So quello che sono, il mio essere é rispecchiato nella musica. Devo trovare un modo per farcela. Non vedo l’ora di spiccare il volo, tornare felice e ragazzino“.

E una domanda sorge ora spontanea: che Niveo rischi l’eliminazione dal talent?

