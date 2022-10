Amici 2022, Wax eliminato?/ “Io vengo dalla strada, ho conosciuto il dolore”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Wax é eliminato?

Prosegue il consuetudinario appuntamento di Amici 2022 di Maria De Filippi con il daytime pomeridiano datato 19 ottobre 2022, che vede Wax a rischio eliminazione. Il cantante allievo di Arisa giunge in sala-prove dopo l’ultimo posto nella classifica stilata da Loredana Bertè al termine della nuova gara cover domenicale. Ad attenderlo é la sfida con se stesso, per la conferma del banco. E, la conduttrice Maria De Filippi, la quale si rivolge a lui e in presenza di Arisa in collegamento telefonico, con la sala-prove, incalza il giovane sul passato turbolento, da cui deriverebbe la sua rabbia e il mancato autocontrollo. “Io vengo da una particolare strada- fa sapere il cantautore, che strizza l’occhio ai trapper del momento, come Blanco, dopo aver dato del “falso bastardo a Rudy Zerbi-, la famiglia non mi ha fatto mancare nulla, neanche la sofferenza”.

Durante l’incontro con Wax la prof Arisa chiede di parlare con il prof Zerbi per avere un chiarimento #Amici22 pic.twitter.com/XYgaHNKXG1 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 19, 2022



Non a caso, la musica “mi ha dato le ali per volare”, prosegue Wax. Eppure, nonostante le condizioni economiche disagiate, i rapporti di Wax con i familiari sono rimasti ottimi: “mio fratello lo amo, é il mio amore, tutto. Mia mamma dipinge. Ha studiato economia ed é lungimirante”. Il suo vero debutto da artista lo registrava tra le mura di casa, il concorrente di Amici 2022, che così svela uno struggente retroscena: “Una cosa che facevo sempre era fare ridere mia madre quando era disperata. Facevo teatrini. C’é rabbia e c’é amore”. Insomma, in preda alla sofferenza vissuta per la povertà e le difficoltà vissute in famiglia, Wax non ha mai perso la speranza di fare arte. E non appena ottenuto il banco di studio ad Amici 22, non ha esitato a comunicare la notizia alla madre, che ha replicato con un ermetico ma significativo: “Incredibile!”

Wax al cospetto di Arisa: il verdetto di Amici 22

E dopo il Memory Moment giunge per Wax il momento della sfida di sbarramento, che lo vede a rischio. Viene chiamato ad esibirsi dinanzi all’insegnante Arisa, tenuta a decidere le sue sorti, sulle note della nuova produzione dell’inedito Turista per sempre, dalle sonorità punk. “É una produzione abbracciosa, dolce”, é la pronta reaction al risultato, di Arisa. Che Wax possa quindi confermarsi ad Amici 22 non é un’ipotesi azzardata.

