Amici 2022: Wax, la verità a Claudia dopo la rottura/ “Non posso stare con nessuno”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Wax e Claudia si riavvicinano: che succede dopo la rottura?

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, Wax ha un chiarimento con Claudia Bentrovato, dopo la loro rottura. Di recente la ballerina aveva palesato la scelta sofferta di chiudere sul nascere la lovestory avviata al talent, con il cantautore di Turista per sempre (inedito entrato in Alta Rotazione su Spotify insieme a Cado di LDA e Albe, ndr), dal momento che lei ha cominciato a sentirlo distante, o meglio vicino a lei nella loro relazione a intermittenza. Wax non si é detto contrariato alla scelta della ballerina modern, seppur palesandosi dispiaciuto per la chiusura di ogni rapporto con Claudia Bentrovato. E ora, nella scuola di Maria De Filippi la ballerina sente l’esigenza di parlare a Wax e viceversa, complice il peso che entrambi sentono dentro di sé rispetto all’improvvisa interruzione di ogni rapporto tra loro, ad Amici 2022.

Wax e Claudia Bentrovato pronti a darsi una nuova chance, oltre Amici 2022?

“Io non ho niente contro di te -spiega a cuore aperto Wax, trovatosi al confronto voluto fortemente dalla ballerina con lui-. Adesso non posso condividere me stesso con nessun altro, perché mi farei del male”. Insomma, il cantante sembra così confermare la rottura tra i due, in una confidenza intimista che non ha però il gusto amaro di un addio alla ballerina. Lei, di tutta risposta, così replica al cantautore: “Non pensare di stare meglio da solo. Probabilmente non sei mai stato bene con nessun altro, che non sia la tua famiglia. Fuori da qui avrai un’altra vita”. La ballerina, sostanzialmente augura il meglio a Wax; lei gli vuole bene nonostante la chiusura della loro lovestory sul nascere e il dispiacere provato per il fatto che essa si sia rivelata un fuoco di paglia. Il cantautore, in tutta onestà, tiene a chiarire che ora l’amore non gli basta e che é giunto il tempo per lui di lavorare su stesso, dopo anni vissuti in preda alle difficili condizioni economiche sofferte in famiglia. Amici 2022 é la grande chance nonché la priorità del momento da non sprecare dopo un passato difficile, per Wax: “Io lavoro per la mia famiglia e su me stesso ora”, fa sapere lui alla danzatrice.

Che i due ormai ex possano avere modo e tempo in futuro di ritrovarsi e riprovarci, per un ritorno di fiamma? Chissà. Intanto, i ragazzi di Amici 2022 si giurano un bene eterno: “Io credo di volerti veramente bene”, gli dice lei, e lui le fa eco, con un sonoro “Ti voglio bene anche io”.

