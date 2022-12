Amici 2022, Wax sbanca su Spotify/ Party per il traguardo di Turista per sempre!

Amici 2022 di Maria De Filippi, Wax raggiunge un importante traguardo!

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, Wax si aggiudica il conseguimento di un importante traguardo, su Spotify Italia! Sulla nota piattaforma musicale di streaming, aperta agli ascolti e agli ascoltatori, nel dettaglio, il cantautore allievo promosso da Arisa al talent di Maria De Filippi, vola in termini di ascolti in streaming, con il primo inedito lanciato nella celebre scuola, dal titolo Turista per sempre. In particolare, così come si evince dall’account personale di Wax su Spotify Italia, l’artista ha raggiunto quota 1 milione di stream con il brano Turista per sempre. Un traguardo importante per Wax, che fa di Turista per sempre l’inedito, tra tutti gli inediti lanciati nell’edizione di Amici 2022 in corso, a segnare il volume più alto di ascolti in streaming.

E, non a caso, nel rinnovato daytime di Amici 2022 trasmesso il 2 dicembre 2022, in chiaro TV su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, i concorrenti cantanti e ballerini del talent celebrano il grande traguardo di Wax.

Amici 2022 celebra Wax e Turista per sempre

Le stanze della casetta di Amici 2022, che accolgono i talenti in corsa per il montepremi finale del talent, si adornano a festa per il cantautore di Turista per sempre. “Devo andar via per respirare, nuovi territori per star male, ulula la Luna sulle strade…guardiamo il cielo, c’é una stella che cade.”, intonano gli allievi di Amici 2022, alle prese con i festeggiamenti e l’esultanza per l’importante risultato raggiunto dal cantautore dal rebel heart, su cui ha scommesso Arisa.

Un traguardo pazzesco per Wax e la sua "Turista per sempre"! Proud of youuu 🎊✨🙌 #Amici22 pic.twitter.com/OWfcR07X0F — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 2, 2022

Lo stesso Wax, insieme ad altri cantautori e artisti di Amici 2022, come Ascanio, NDG, Tommy Dali, Aaron Cenere e Piccolo G, con i “vincitori morali” di Amici 21, LDA & Albe, inoltre, si collocano nella ambita playlist dedicata alla musica più rappresentativa dei giovani, Generazione zeta, che é in continuo aggiornamento all’attivo su Spotify Italia.

