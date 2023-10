Amici 2023, al via la gara inediti su Radio Zeta/Chi vince tra Holy Francisco, SamuSina, Stella, Sarah e Mida

Amici 23 di Maria De Filippi,

Mentre é in corso la prima gara inediti on air su Radio Zeta, si aggiunge il secondo girone di canto ad Amici 2023 (Amici 23), Holy Francisco, Mida, Sarah Toscano, Stella Cardone e SamuSpina che presentano i loro brani.

La nuova gara per il titolo di “miglior inedito” ad Amici 23 (l’edizione corrente di Amici 2023), si infiamma con la possibilità estesa alle aggiuntive proposte musicali di entrare a far parte della rotazione radiofonica delle principali radio in Italia, in particolare il primo player nostrano Radio Mediaset. Essa vede concorrere tra gli altri allievi in corsa al circuito canto di Amici 23, Holy Francisco, Mida, Sarah Toscano, Stella Cardone, Samuspina con i rispettivi candidati all’upgrade di singolo e inediti: Tananai, Rosso Fuoco, Touché, Venere, 2 star. Ma chi sia ad avere la meglio tra gli inediti di Amici 23, all’edizione di Amici 2023 di Maria De Filippi, é quindi l’orecchio pubblico unitamente alle preferenze dell’airplay radiofonico a stabilirlo.

La preferenza del web

Nel frattempo, l’occhio pubblico spettatore commenta a caldo in reazione alle proposte musicali offerte sulla pagina Instagram di Amici 23, dove Sarah, Stella e Mida si dicono le preferenze espresse dagli internauti. Bocciate, invece, a fronte dei vari commenti critici che ritengono i brani in questione non all’altezza del rilascio via radio, sono Holy Francisco e SamuSpina, entrambi facenti parte del team capeggiato dalla maestra di canto Anna Pettinelli.

E sulla scia del primo girone della gara inediti in corso, i brani di Amici 2023 sono previsti nella playlist radiofonica della radio della generazione zeta, Radio Zeta, facente capo al macrogruppo radiofonico di Rtl102.5.

Nel frattempo, tra le nuove proposte di inediti Holy Francisco rischierebbe l’eliminazione ad Amici 2023…

Holy Francisco, Mida, Sarah, Samuspina e Stella sono pronti a far ascoltare i loro inediti ai rappresentanti delle radio! #Amici23 pic.twitter.com/TtIbEzaolg — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 31, 2023

