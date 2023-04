Amici 2023, Angelina Mango batte Aaron Cenere/ L’affondo di Malgioglio al terzo serale

Amici 2023 di Maria De Filippi, prosegue il confronto tra Angelina Mango e Aaron Cenere…

Si infiamma la competizione tra i rivali giurati di Amici 2023, Angelina Mango e Aaron Cenere, quando -al terzo serale del talent show di Maria De Filippi- Cristiano Malgioglio registra un affondo ai danni del cantautore, favorendo così la figlia d’arte. O almeno questo é stando alle anticipazioni di Amici news e Superguida TV, fornite online relativamente alla terza puntata serale del talent condotto da Maria De Filippi che é attesa nella prima serata del 1° aprile 2023, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Medici ucraini in Germania per studiare la cura delle ustioni/ "Mancano dispositivi"

Angelina Mango, figlia d’arte di Laura Valente e il compianto poeta Pino Mango e allieva cantautrice di Lorella Cuccarini, finisce per sfidare Aaron Cenere, allievo cantautore di Rudy Zerbi, nell’incipit della seconda tra le tre manche di cui si compone la sfida a 3 squadre prevista al terzo serale di Amici 2023. “Aaron contro Angelina. Vince Angelina cantando Lift me Up”, si apprende dagli esclusivi spoiler TV ripresi dai beninformati, sul terzo serale di Amici 2023. Ma non é tutto. Perché le anticipazioni web, poi, proseguono ancora, prevedendo un affondo di uno dei tre giudici adibiti alle votazioni, Cristiano Malgioglio, lanciato ai danni di Aaron Cenere e in favore ad Angelina Mango: “Malgioglio ha detto ad Aaron che aveva sbagliato completamente l’interpretazione della canzone che parlava d’amore”.

AUGURI DI BUONA PASQUA 2023/ Frasi: "Accetta che Gesù Risorto entri nella tua vita"

Al terzo serale, con l’affondo di Cristiano Malgioglio, ha la meglio…

Un giudizio critico piuttosto duro da accettare per Aaron Cenere si prevede, quindi, all’orizzonte. E, intanto, nell’attesa generale per il terzo serale di Amici 2023, il sentiment dei telespettatori attivi nel web si divide tra i diretti rivali nel circuito canto competitor per un posto alla finale di Amici 2023. Se da una parte ci sono gli internauti che supportano il talento della cantautrice, dall’altra c’é chi si schiera a sostegno di Aaron, anche alimentando l’accusa che vedrebbe Angelina Mango raccomandata nella competizione di Maria De Filippi, in quanto figlia d’arte. Per sapere di più, relativamente allo scontro tra i due cantanti, intanto non ci resta che attendere la preannunciata nuova puntata di Amici.

LEGGI ANCHE:

Crisi del riso, aumenta la richiesta ma diminuisce la produzione/ Asia in allerta

© RIPRODUZIONE RISERVATA