Amici 2023, Angelina Mango vince la gara inediti/ La reazione che divide

Nelle ore segnate dall’attesa generale per la seconda puntata del serale di Amici 2023, Angelina Mango si aggiudica con inaspettato stupore la vittoria della gara inediti di Linus. Il nuovo contest tra i sei cantanti in corsa per il montepremi di Amici e che chiama al ruolo di giudice nell’ambito della competizione il direttore radiofonico di Radio Deejay, Linus, vede Angelina schierare Mani vuote.

Alla performance promozionale del singolo, eseguita all’occorrenza, il nuovo singolo della figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango convince il giudice. Tanto che la classifica finale stilata da Linus al termine della gara inediti vede proprio la figlia d’arte prima classificata, con il singolo a sua prima firma, Mani vuote.

“Molto bella, molto semplice come costruzione dal punto di vista armonico -fa sapere dal suo canto, Linus, al verdetto della gara inediti per Angelina Mango-, però nella sua pulizia e nella sua linearità tu trovi proprio la sintesi di un’adolescente che sta crescendo, ma che poi rimarrà dentro l’adulta che diventerà”.

Il sentiment sulla reazione di Angelina Mango al verdetto di Linus

La Mango si merita un netto “Brava, complimenti”. La reazione del consenso radiofonico raggiunto, di Angelina Mango? La cantautrice, poco avvezza all’auto-elogio, per la prima volta si dichiara felice della promozione a pieni voti di Linus, che la consacra prima classificata al termine della gara inediti di Amici 2023.

“Sono contenta…lo stimo e mi fido…-fa sapere la figlia d’arte, svelando la stima nutrita per l’esperto musicale Linus, quando la conduttrice Maria De Filippi la incalza in una reaction a caldo-, sono in una fase in cui sono meno in colpa se mi sento contenta”. Una reazione che nel mezzo del sentiment dell’occhio pubblico attivo nel web, fa nascere tra le reaction più disparate, dove emerge la curiosità che Angelina suscita nei telespettatori per la gioia e lo stupore palesati alla sentenza di Linus. Oltre ai consensi dei fan, si leggono anche delle contestazioni tra le frecciatine alla Mango che giungono sulla pagina Instagram di Amici. “Ma guarda un po’ chi é prima…inaspettato” si legge tra i messaggi degli utenti che la etichettano come eterna “prima della classe” anche con l’accusa di una raccomandazione che la favorirebbe ad Amici 2023, perché figlia d’arte di due artisti popolari-, “Vince sempre questa, ma che senso ha guardare il programma…”.

