Amici 2023, Angelina raccomandata? É polemica/ La classifica della gara inediti

Amici 2023 di Maria De Filippi, la gara inediti é giudicata da Linus: esplode la polemica web

Si infiamma la competizione del serale di Amici 2023 di Maria De Filippi, con il via alla nuova gara inediti, la cui classifica vede ora Angelina Mango al centro di una polemica. La gara é indetta dal giudice in quanto esperto musicale e radiofonico Linus e chiama i cantautori e cantanti in corsa al talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi a sfidarsi sulle note dei rispettivi ultimi inediti rilasciati nel mezzo della competizione di Amici 2023. Per l’occasione, concorrono Angelina Mango con Mani fuori, Cricca con Maledetta felicità, É normale di Piccolo G, Grazie di Wax, Federica Andreani con Scivola, Aaron Cenere con Mi prenderò cura di te.

Il verdetto del giudice Linus? Presentatosi ai microfoni di Amici 2023 come “cattivissimo”, il radiofonico stila la sua personale classifica di gradimento che vede in pole position Mani vuote, inedito proposto dalla figlia d’arte di Laura Valente, ex lead-voice dei Maria Bazar e il compianto poeta Pino Mango. Le varie posizioni della classifica della gara inediti, in prima la prima classificata, fanno ora discutere non poco i telespettatori di Amici 2023 attivi via social. Tanto che é in corso un’accesa polemica web, che tra le altre contestazioni fa ripiombare sulla figlia d’arte l’accusa di una raccomandazione che la favorirebbe nella competizione canora TV per il semplice fatto due essere una Mango.

"Madonna ma la gente che dice

“inaspettato” non capisce proprio- si legge tra i molteplici commenti del web, rispetto ai risultati della classifica stilata da Linus e in riferimento alla prima classificata Angelina Mango- ha talento e la canzone è veramente bella, è solo un merito che le viene riconosciuto più che giustamente”. E tra le altre reaction più aggreganti nel web, al discusso ordine di gradimento, si legge ancora: “sinceramente se lo meritava Piccolo G il primo posto”, “MERITATO ASSOLUTAMENTE, INEDITO BELLISSIMO”.

La classifica di Linus, nell’ordine di gradimento dei concorrenti di Amici 2023

Ma come si posizionano nell’ordine di gradimento i cantanti in corsa per il montepremi finale e gli altri riconoscimenti, all’attivo nel circuito canto in parallelo al circuito ballo, di Amici 2023? Al primo posto Angelina Mango, seguita da Piccolo G secondo, terzo podio ad ex aequo per Aaron Cenere e Wax. Fuori dalla Top3, habemus quarto classificato ad ex aequo Cricca e Federica Andreani.

Oggi i cantanti del Serale hanno affrontato una gara inediti giudicata da Linus! Per rivedere subito la puntata di #Amici22 clicca QUI ⬇ https://t.co/ErXUl3YgZC — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 22, 2023













