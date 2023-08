Amici 2023: Arisa e Raimondo Todaro lasciano?/ Al loro posto spuntano i nomi degli ex allievi…

Amici 2023: via Arisa e Raimondo Todaro?

Cambiamenti in vista nel corpo insegnanti della scuola di Amici 2023? Il talent show di Maria De Filippi riaprirà ufficialmente i battenti domenica 17 settembre con un’edizione tutta nuova. Oltre a nuovi aspiranti cantanti e ballerini tra gli allievi, potrebbero esserci importanti novità anche nel corpo insegnanti. I nomi intorno ai quali ci sono più rumors sono quelli di Arisa e di Raimondo Todaro. Arisa potrebbe lasciare la cattedra di canto della scuola di Amici per ricoprire il ruolo di giudice all’interno del talent show di Raiuno “The voice kids”.

Amici 23: ex Amici nel cast?/ Fissata la data di inizio messa in onda: lo spoiler

Tante voci, inoltre, anche su Raimondo Todaro. L’ex maestro di Ballando con le stelle, nel corso dell’edizione vinta dal suo allievo Mattia Zenzola, è stato spesso al centro di discussione con i colleghi e il suo nome è considerato tra quelli che potrebbero lasciare la scuola. Ad oggi, non ci sono notizia ufficiali, ma qualora i rumors dovessero concretizzarsi, chi potrebbe prendere il posto di Arisa e Todaro?

LDA, mamma Carmela Barbato é commossa: "Sono orgogliosa di te.."/ Il messaggio

Amici 2023. spuntano i nomi di Emma Marrone e Giuseppe Giofrè

Per la cattedra di canto di Amici 2023 che potrebbe restare orfana di Arisa, secondo un’indiscrezione riportata dal portale MondoTv24, potrebbe spuntare il nome di Emma Marrone. La cantante salentina è da sempre una delle ex allieve più amate dal pubblico. Emma, nel corso degli anni, ha sempre mantenuto un rapporto speciale con Maria De Filippi che ha ancora oggi. In passato, la Marrone è già stata coach del serale: accetterà di ricoprire il ruolo di insegnante?

Secondo Mondotv24, però, potrebbe tornare anche Anna Pettinelli, già insegnante delle scorse edizioni del talent show. Per la cattedra di danza, invece, qualora dovesse andare via Raimondo Todaro, spunta il nome di Giuseppe Giofrè, ex allievo e giudice della scorsa edizione del serale.

Amici, LDA: web in tilt per il debutto alla Giornata Mondiale della Gioventù/ La reazione di Rudy Zerbi

© RIPRODUZIONE RISERVATA