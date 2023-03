Amici 2023, Arisa rifiuta il guanto di Zerbi / Esplode la polemica: “Teme Wax”

Amici 2023 di Maria De Filippi, Arisa rifiuta nuovamente il guanto di Rudy Zerbi: il motivo

Si fa sempre più infuocata la competizione del serale di Amici 2023, con Arisa che rifiuterebbe nuovamente il guanto di sfida di Rudy Zerbi. Per la seconda puntata di Amici 2023 in arrivo, Zerbi schiera il guanto della “canzone nuda” sulle note del brano One degli U2, che in origine é stato proposto e annullato perché ritenuto dai giudici iniquo, alla prima puntata serale. Sulla scia della constatazione di Arisa e Wax, la giuria adibita alle votazioni al serale di Amici 2023 ha appoggiato quest’ultimi ritenendo opportuno annullare il guanto di Zerbi perché proposto con l’obiettivo di limitare la libertà artistica del pupillo della cantante. Ma Zerbi non ci sta all’annullamento e ora ripropone il guanto con le sole due limitazioni tra le quattro previste in origine: Wax é tenuto ad esibirsi nella gara di canto contro l’allievo Aaron Cenere, senza poter aggiungere barre scritte di suo pugno al testo della canzone posta in assegnazione e senza l’ausilio di particolari outfit.

E neanche la nuova versione del guanto é ritenuta accettabile per Arisa, che al confronto con Wax in merito alla scelta da prendersi per il serale di Amici 2023, infiamma la polemica: “io lo rifiuterei invece….mettiamo a confronto gli inediti tuoi con quelli di Aaron…lui come si percepisce? Io dico questo, Wax é un artista che scrive e che volendo potrebbe uscire e fare da solo un disco …qualcuno gli passa i bit e Wax spacca e aggiunge il contenuto ad un contenuto… io rifiuto il guanto perché non ti si rispetta… perché tu avresti scritto su One…Perché ti toglie l’unica cosa dove sei veramente unico: le barre”.

Arisa anticipa il guanto vs Aaron Cenere

Insomma, a detta di Arisa il guanto vuole favorire Aaron Cenere nella gara serale dei talenti di Amici 2023, privando al cantautore di Ballerine e guantoni la facoltà della scrittura creativa, con l’aggiunta di lyrics personali ai testi delle canzoni originali. E in aggiunta, la cantante di Sincerità rimarca contro Rudy Zerbi: “ha paura di mettere Aaron a confronto con te”.

Quindi, la cantante di Sincerità anticipa la sua mossa sul campo di guerra serale targata Amici 2023: ” E lancio il guanto di sfida con Aaron vs Wax sulla scrittura delle barre e allora vediamo…io non gli tolgo niente perché Aaron scrive, ma voglio che tu Wax ti esisbisca come sempre ad un tuo concerto”. D’altra parte Aaron Cenere appoggia il mentore, ritenendo che Wax avrebbe potuto sostenere senza problemi il guanto di sfida.

Ma che ne pensano i telespettatori?

“Irritante oltre misura.. – si legge tra i commenti social perlopiù avversi a Wax- Aaron nettamente superiore..”, “Speriamo esca presto. Neanche scrivesse poesie con le sue barre, ma grandi ovvietà”. “Unpopular opinion: ha ragione Arisa”, si legge poi in un altro commento aggregante, a difesa del team Aaron e Rudy Zerbi.

