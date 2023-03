Amici 2023 di Maria De Filippi: il secondo serale decreta due eliminati, tra cui Piccolo G

Sale l’attesa generale dell’occhio pubblico per la seconda puntata serale di Amici 2023, che prevede Piccolo G, Cricca e Gianmarco Petrelli tra gli eliminati o presunti possibili tali e a rischio. Stando alle anticipazioni TV fornite da Superguida TV e Amici news, relative alle registrazioni dell’attesa puntata prevista in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset Infinity il 25 marzo 2023, sono previste due nuove eliminazioni decretate dalla giuria adibita alle votazioni, Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi. Questo, nella canonica sfida serale a 3 squadre, suddivisa in 3 manche di prove nel canto e nel ballo.

Amici 2023, ballottaggio secondo serale: chi è stato eliminato?/ Pronostico: tra Piccolo G, Cricca e..

La prima manche, che da sola prevede un eliminato definitivo, vede schierati come rivali due squadre: la prima é quella capeggiata dagli insegnanti Rudy Zerbi per il canto e Alessandra Celentano per il ballo e la seconda capeggiata dagli insegnanti Emanuel Lo per il ballo e Lorella Cuccarini per il canto. A perdere la manche, é la prima squadra, di cui finiscono a rischio eliminazione al ballottaggio, la ballerina Isobel Kinnear Fetiye e i due cantautori Piccolo G e Aaron Cenere. A spuntarla, purtroppo, non é Piccolo G, primo eliminato definitivo per il volere della giuria.

PECHINO EXPRESS 2023, 3A PUNTATA/ Diretta, eliminati: malus per le Mediterranee

La seconda manche vede schierati come rivali ancora una volta i Zerbi & Cele contro i CuccaLo e a vincere é la prima squadra, che manda al ballottaggio per l’eliminazione del secondo eliminato i concorrenti membri della seconda squadra: la cantante Angelina Mango, il cantante Cricca e il ballerino Samuele Segreto. Su votazioni dei giudici, finisce dritto al ballottaggio finale, quindi a rischio eliminazione, Cricca.

Cricca vs Gianmarco Petrelli: ecco chi é il secondo eliminato, tra spoiler e pronostici di critica e pubblico su Amici 2023

La terza manche vede contrapporsi i Zerbi & Cele contro la squadra capeggiata da Arisa per il canto e Raimondo Todaro per il ballo e la squadra perdente si rivela la prima. A finire al ballottaggio con il rischio eliminazione, per la decretazione del secondo eliminato, sono i concorrenti perdenti Gianmarco Petrelli, Ramon Agnelli e Aaron Cenere. E la giuria schiera al ballottaggio finale Gianmarco Petrelli contro Cricca. Chi é secondo eliminato, dopo Piccolo G, al secondo serale di Amici 2023?

Melita Toniolo e Andrea Viganò si sono lasciati/ "Per nostro figlio Daniel..."

Premettendo che gli spoiler TV sono da prendersi con le pinze e possono confermarsi o smentirsi con la messa in onda dell’attesa puntata, pubblico e critica si dicono particolarmente divisi rispetto alla scelta del secondo eliminato, tra Cricca e Gianmarco Petrelli, con un chiaro favorito all’eliminazione definitiva. O almeno questo é quanto si palesa all’analisi degli indicatori rilevati da Il sussidiario.net.

Tra il cantautore e il ballerino, secondo il parere tecnico registratosi per le categorie di appartenenza, canto e ballo, relativamente alla nuova gara di canto e gara di ballo affrontate al talent, a rischiare di più é Gianmarco. Alla nuova gara di canto “inediti”, seppur inserito nella black-list dei bocciati dal giudice che giudica Maledetta felicità come un singolo che non gli rende giustizia , Cricca riceve del conforto da Linus: il giudice, infatti, esorta il cantautore a credere nelle sue qualità nel cantautorato, bocciando la scelta suggeritagli dall’insegnante Lorella Cuccarini di rilasciare un brano altrui, Maledetta Felicità, rispetto al pezzo scritto di suo pugno Australia. Si tratta, quindi, di una bocciatura “parziale”. Mentre più critica, sulla base del parere tecnico di Anbeta Toromani, si rileverebbe la situazione di rischio di Gianmarco Petrelli. La giudice, al termine della nuova gara di ballo di Amici 2023, colloca il giovane al penultimo posto, ritenendo di lui quindi nefasta l’esibizione proposta alla candidatura. Un verdetto che Gianmarco condivide in pieno, quando, incalzato dalla conduttrice Maria De Filippi sul risultato negativo lui dà l’approvazione alla bocciatura, “reo confesso” di una performance disastrosa, con problemi avuti nella gestione della scenografia alle prese con un divano. Anche l’occhio pubblico si rileva un indicatore, come pronostico del secondo eliminato della seconda puntata serale di Amici 2023. Le scommesse del pubblico via web annunciano perlopiù Gianmarco Petrelli come papabile secondo eliminato, dopo Piccolo G, anche se non manca tra gli internauti chi vorrebbe Cricca fuori dai giochi. “Esce Gianmarco, mi sa”, si legge tra i commenti social più aggreganti.













© RIPRODUZIONE RISERVATA