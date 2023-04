Amici 2023, Benedetta favorisce Mattia e ostacola Isobel?/ Scoppia la polemica

Amici 2023, Benedetta Vari finisce al centro di un nuovo caso: la scelta dopo la segnalazione

Esplode un nuovo caso mediatico nel mezzo della competizione di Amici 2023, che vede Benedetta Vari al centro di un’accusa che coinvolge Mattia Zenzola e Isobel Fetiye Kinnear.

Il caso si solleva al rinnovato daytime di Amici 2023, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming on-line su Mediaset infinity, e datato 27 aprile 2023. Un episodio in cui, nel dettaglio, la produzione fa luce su una serie di rvm dove la neo ballerina professionista del corpo di ballo di Amici, Benedetta Vari sembra palesare degli atteggiamenti avversi verso la concorrente Isobel Fetiye Kinnear. Tanto che, tra le mura della scuola più amata dagli italiani, alcuni concorrenti in corsa ad Amici 2023 decidono di stigmatizzare la manifesta avversione della professionista. A partire da Angelina Mango: “in questo video traspare del rancore verso una persona che non può difendersi”, contesta l’attacco gratuito della Vari, Angelina. E a farle eco é poi Cricca: “Tu e Maddalena Svevi vi date corda, su Isobel la poverina, da sola… davanti sei ‘amore, amore’ e dietro… “. Ma non é tutto. Perché a impugnare l’accusa di avversione é, poi, anche la produzione del talent show, che giunge alla scelta di annullare la prova tango prevista al settimo serale di Amici 2023 (edizione di Amici 22), che chiamava al confronto nel ballo Isobel Fetiye Kinnear e Mattia Zenzola. Il motivo alla base della scelta della produzione di Amici? Da parte del professionista Simone si sarebbe manifestata una perpetrata manifesta avversità di Benedetta Vari verso Isobel Fetiye Kinnear, cosa che non sarebbe risultata alle prove del tango con Mattia Zenzola.

La produzione di Amici 2023 annulla il guanto di sfida

E in prevenzione di un favoritismo al talent show a vantaggio di Mattia, la produzione si riserva della facoltà di optare per l’annullamento del tango per cui Benedetta Vari era chiamata a coprire il ruolo di partner in coppia, sia con Isobel che con Mattia.

“Durante le prove del guanto ho notato una rigidità di Benedetta verso Isobel -si apprende, in sintesi, dalla segnalazione del professionista- e a un’attenta osservazione delle prove ho notato la situazione strana tra le due e mi sono sentito in dovere di dirlo”. La segnalazione viene accolta dalla produzione, dal momento che il guanto é annullato. E così come Isobel, finita in lacrime ritenendosi evidentemente vittima di un atteggiamento a sfondo di bullismo, anche Benedetta Vari non risparmia un pianto liberatorio. Uno sfogo dettato, evidentemente, dal fatto che Benedetta non riesca ad accettare l’accusa generale che ora la coinvolge.

