Amici 2023, Benedetta punge Isobel in lacrime per Gianmarco/ É triangolo con Cricca?

Amici 2023 di Maria De Filippi, Isobel Fetiye Kinnear pensa a Gianmarco Petrelli? Nasce l’ipotesi triangolo con Cricca

Esplode il triangolo, al serale di Amici 2023 di Maria De Filippi, tra Isobel Fetiye Kinnear, Cricca e Gianmarco Petrelli, e ad accendere il gossip al riguardo é Benedetta Vari. Quest’ultima, che com’é ormai risaputo ai più fedeli appassionati telespettatori del talent show di Canale 5, é una degli eliminati tra i concorrenti al pre-serale di Amici e nell’attesa della terza puntata serale del talent show di Maria De Filippi, accende il triangolo amoroso che vedrebbe Gianmarco Petrelli come il motivo per cui Isobel Fetiye Kinnear sarebbe lontana da Cricca. Con lui, fino a poco tempo fa, lei si lasciava andare alle effusioni amorose più disparate all’ordine del giorno, ma ora si registrano le debite distanze giornalmente tra i due giovani.

Così come emerge al rinnovato daytime di Amici 2023, datato 28 marzo 2023, é innegabile la tristezza che Isobel palesa per via dell’eliminazione di Gianmarco Petrelli, tra le lacrime, in preda alla tristezza a cui si lascia andare la ballerina australiana. Gianmarco finiva a rischio al ballottaggio finale del secondo serale, schierato contro Cricca, prima di essere decretato come nuovo eliminato per le votazioni dei giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi. Cricca e Gianmarco si sono sfidati all’ultimo sangue nel tentativo di salvarsi nella competizione di Amici 2023, che in palio offre un posto alla finale del talent. La stessa prevede il montepremi per il vincitore e altri riconoscimenti al talento tra i concorrenti dei circuiti paralleli competitor, di canto e ballo.

Il sentiment web sull’intervento che accende il triangolo di Amici 2023

Una sfida quella tra i due amici, affrontata al di là dell’amicizia che li vincola. E al verdetto dell’eliminato, oltre alle lacrime di Cricca, non si fanno attendere quelle di Isobel. Tanto che, come ora segnalano i telespettatori attivi online, nel daytime che anticipa il terzo serale di Amici 2023 Benedetta Vari incalzerebbe maliziosa Isobel su Gianmarco, alludendo all’allontanamento in corso tra l’australiana e Cricca: “Preferivi Cricca, eliminato?”, chiede l’assistente di Raimondo Todaro nei TodArisa, all’australiana. Isobel non si scompone, preferendo trincerarsi in un silenzio mediatico sull’ormai preannunciato “triangolo” amoroso di Amici 2023. E il web raccoglie la palla infuocata della Vari al balzo Isobel, per accendere il fuoco del gossip sul triangolo, nell’ipotesi che lei sia lontana da Cricca perché subirebbe il fascino del ballerino: “‘Preferivi Cricca?'”, Benedetta iconica!”, si legge tra i commenti più aggreganti rilasciati dagli utenti, sulla pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi.

