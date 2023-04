Amici 2023, Celentano sfida Maddalena con Isobel/ Il guanto recitazione divide

Amici 2023 di Maria De Filippi, Alessandra Celentano sfida Maddalena Svevi

Maddalena Svevi riceve una nuova comunicazione di sfida da parte della maestra avversa Alessandra Celentano, ad Amici 2023. E l’occasione si registra nel mezzo del rinnovato daytime di Amici 22, datato 24 aprile, quando vanno in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity le esclusive immagini dell’inoltro del.guanto di sfida pensato dalla maestra per il settimo serale di Amici 2023.

“Maddalena ti sto facendo fare sfide accessibili – é l’incipit della lettera di sfida che Alessandra Celentano lancia a Maddalena, chiamando l’allieva del collega rivale Emanuel Lo a sfidare la sua pupilla australiana, Isobel Fetiye Kinnear, alla settima puntata serale di Amici 2023.

La comunicazione del guanto di sfida é un nuovo attacco a Maddalena Svevi

E la comunicazione di sfida, poi, prosegue con la Celentano che taccerebbe non troppo velatamente Maddalena di potersi giocare la sola carta della sensualità: “é importante, ma se c’é solo quella é un problema…-aggiunge la Celentano, nel guanto lanciato a Maddalena-, ti voglio preparata… certi guanti non li capite e tu sei chiusa mentalmente. L’unico merito che ho rispetto ai tuoi progressi sono le mie lettere con il progresso che si é visto un po’..”. Insomma, per Alessandra Celentano se Maddalena Svevi può dirsi cresciuta artisticamente lo si deve in particolare alle sue dichiarazioni di guerra, e il nuovo guanto chiama le sfidanti all’ennesima prova nella prova di ballo: ” In questo guanto dovrò vedere attitudine alla recitazione. Il tutto in italiano e live. Ora é solo “sí o no” alla finale e se Isobel é sí, tu Maddalena, per ora, sei solo sensuale e poco più”.

Per la Celentano, quindi, Maddalena Svevi non sarebbe idonea relativamente alla promozione al settimo serale di Amici 2023 di Maria De Filippi. E, intanto, il nuovo guanto divide l’opinione dell’occhio pubblico di Amici a metà, tra gli internauti attivi sul profilo Instagram di Amici. Se da una parte ci sono i fan di Isobel, che condividono la posizione della Celentano che resta avversa a Maddalena, dall’altra parte ci sono i sostenitori del team dell’allieva di Emanuel Lo, i quali ritengono la Svevi immeritatamente sottovalutata al confronto con l’australiana al talent show, in primis da parte della maestra Alessandra.

