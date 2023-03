Amici 2023 di Maria De Filippi, Isobel Fetiye Kinnear e Maddalena Svevi di nuovo competitor in un guanto

Si infiamma la competizione alla fase serale Amici 2023 di Maria De Filippi con Isobel Fetiye Kinnear e Maddalena Svevi che si preannunciano ancora una volta rivali. Le “nemiche giurate” tornano vedersi schierate, una contro l’altra, su richiesta di Alessandra Celentano, che chiama la pupilla di danza modern Isobel Fetiye Kinnear a sfidare l’allieva di Emanuel Lo Maddalena Svevi in un nuovo guanto. L’appuntamento per la nuova sfida é alla seconda puntata del serale di Amici 2023 prevista il 25 marzo 2023, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Amici 2023, Celentano sfida Maddalena con Isobel/ "Lei é vera..."

Guanto di sfida della maestra Celentano! Secondo voi come se la caveranno Isobel e Maddalena sul mix di Britney Spears? #Amici22 pic.twitter.com/yKYTIbTlNJ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 23, 2023

E alla comunicazione del guanto, registratasi nel daytime di Amici datato 23 marzo, Alessandra Celentano muove una nuova critica a Maddalena. Questo, ergendo Isobel a indiscussa “prima della classe ballo”, tra i 12 concorrenti di Amici 2023 divisi in corsa nei circuiti di canto e ballo.

"Concorrenti Isola dei Famosi 2023 in rivolta per cantante che puzza troppo"/ Chi è? L'indiscrezione

“Maddalena, più andiamo avanti e più non riesco a fare paragoni tra te e Isobel- fa quindi sapere la mittente del guanto, in un affondo ai danni della pupilla della squadra rivale al serale di Amici 2023-, lei ha catturato tutti…hai riflettuto su questo?”. E il confronto prosegue con l’elogio a Isobel, talento originario dell’Australia: “Lei é vera sempre. Ciò che manca quando ti vedo danzare…questo ti deve spingere a tirare fuori quella luce speciale”.

Il guanto di sfida, ad Amici 2023, é sulle note di Britney Spears

Ma su cosa é incentrato il guanto di sfida voluto tra le bionde ballerine allieve di Amici 2023? La competizione del guanto si preannuncia a dir poco infuocata. Questo, in particolare, per la choreo dove sono chiamate a sfidarsi Isobel e Maddalena, sulle note di un medley della reginetta del Pop Britney Spears. La popstar americana é sin dal 1998 l’icona più sexy dell’industria musica per antonomasia, che ha rivoluzionato negli anni l’educazione fisica del pop, a suon di hit e a colpi di dance moves. Che Isobel e/o

Geia Laconi "Folco Terzani? Siamo opposti che si attraggono"/ "Morte papà mi fulminò"

© RIPRODUZIONE RISERVATA