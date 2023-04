Amici 2023, Celentano sfida Mattia con Isobel: eliminato? / “Voglio tornare a casa..”

Amici 2023, Mattia Zenzola rischia l’eliminazione? Alessandra Celentano lo sfida al guanto con Isobel Fetiye Kinnear

Mattia Zenzola é il preannunciato nuovo eliminato ad Amici 2023 di Maria De Filippi? É l’interrogativo generale che nasce spontaneo, dal momento che -in vista del settimo serale di Amici 22 -Alessandra Celentano invita Mattia a sfidare Isobel Fetiye Kinnear. Si tratta di un guanto di sfida che Mattia -su risposta del maestro Raimondo Todaro- aveva rifiutato nella versione originale in prevenzione di un infortunio, una prova che su rivisitazione della stessa mittente e maestra di danza classica ora Zenzola accetta di sostenere. E il tutto accade al rinnovato daytime di Amici 2023, datato 26 aprile 2023, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Alessandra Celentano chiama Mattia alla sfida a prova di versatilità e contro la pupilla Isobel, pensata per il settimo serale di Amici 2023, ritenendo Zenzola incapace di mettersi al servizio di più stili di danza che non siano il suo, ossia il latino. E neanche da latinista Mattia riesce a mostrarsi un ballerino di livello, perché debole nel ruolo di porteur nel parteneraggio con la ballerina professionista Benedetta Vari: “sembra che la donna comandi, la presenza scenica é a intermittenza”, é la sentenza critica della comunicazione di sfida.

Raimondo Todaro appoggia la scelta di Mattia Zenzola

La reaction del team destinatario del guanto di sfida, ad Amici 2023? Al confronto con i compagni di classe, Mattia Zenzola dichiara di voler sostenere la prova, anche se consapevole del fatto che il confronto con Isobel potrebbe compromettere la sua corsa al settimo serale del talent, fino a segnare la sua eliminazione. “Voglio tornare a casa con un bagaglio di esperienza”, fa sapere il bel latinista.

E, al confronto con il pupillo, Raimondo Todaro appoggia la scelta di Mattia, ritenendo che al netto dei trick, la nuova versione del guanto sulla roccaforte di Isobel Fetiye Kinnear, il modern, sia fattibile per il latinista. “Io ti dico, per me il guanto si può fare- sostiene l’insegnante di ballo, mettendo in conto che Isobel possa aggiudicarsi la vittoria della sfida-, alcune sconfitte valgono più delle vittorie e sono sicuro che sarai bello e farai bene”.

