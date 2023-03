Amici 2023, Celentano sfida Samuele con Ramon: eliminato?/ “Una figura di mer*a!”

Amici 2023 di Maria De Filippi, Samuele Segreto al guanto di sfida contro Ramon Agnelli

Nell’attesa per il secondo serale di Amici 2023, Alessandra Celentano sfida Samuele Segreto con Ramon Agnelli. Si tratta del guanto che la maestra di danza classica propone all’atteso appuntamento TV del 25 marzo, così come emerge nel daytime del 23 marzo del talent show. E la reazione di Samuele é una contestazione del guanto, ritenuto iniquo e quindi a suo sfavore, in quanto nettamente rappresentativo della categoria di Ramon Agnelli, la danza classica.

In una comunicazione che arriva come un fulmine a ciel sereno per Samuele Segreto, la Celentano chiama il competitor ad un duello a prova di una variazione di classico del corsaro. Anche perché a conoscenza del fatto che l’allievo di Emanuel Lo abbia alle spalle degli studi della disciplina oggetto del guanto, la danza classica. Ma la reazione dello sfidato é a dir poco avversa. Tanto che Samuele Segreto rifiuta prontamente la sfida con Ramon, lasciando ai giudici del serale di Amici 2023 l’ultima parola sullo scontro: “Un punto perso a occhio chiuso…ne parlo con Emanuel”. Samuele rifiuta il guanto, perché certo, anzitempo, che prestandosi alla prova farebbe “una figura di mer*a”.

I CuccaLo rifiutano il guanto: la scelta spetta alla giuria del serale di Amici 2023

Insomma, nemmeno gli studi di danza classica potrebbero salvarlo alla sfida voluta dalla Celentano al confronto con il pupillo Ramon, “inutile, non lo vedo equo”. E al confronto con il maestro Emanuel Lo, l’insegnante supporta l’allievo, approvando la contestazione del guanto di sfida mossa dal giovane: “sono veramente terrorizzato” ammette Samuele e Emanuel decide per entrambi guardando la verità negli occhi del ballerino, “spero che la giuria ti capirà… ho sentito in te una vibrazione che non andava… non si può spegnere l’occhio di un ballerino”.

GUANTO DI SFIDA: la maestra Celentano ha deciso di mettere a confronto Ramon e Samu su una variazione di repertorio classico! #Amici22 pic.twitter.com/kozcXHhyMZ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 24, 2023

Dopo aver ricevuto il guanto di sfida della maestra Celentano Samu incontra il maestro Emanuel Lo per confrontarsi con lui #Amici22 pic.twitter.com/fo3OKrxwHe — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 24, 2023

Insomma, i CuccaLo rifiutano il guanto di Alessandra Celentano. Saranno i giudici adibiti alle votazioni del serale di Amici 2023, a stabilire se il guanto sia equo o iniquo, da confermarsi o non, per la sfida a 3 squadre di Amici 2023.

