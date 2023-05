Amici 2023, chi sono i 4 concorrenti positivi al Covid-19?/Semifinale a rischio per..

Amici 22 di Maria De Filippi: Mattia Zenzola rischia il ritiro, tra i 4 sospetti positivi al Coronavirus?

4 sono gli allievi, come Mattia Zenzola e Maddalena Svevi tra i talenti ballerini e cantanti concorrenti in corsa ad Amici 22, che si direbbero a rischio. Rispetto all’ipotesi di un possibile ritiro dal talent show di Maria De Filippi, per effetto della positività al Covid 19, Maddalena Svevi e Mattia Zenzola insieme ad Aaron Cenere ed Angelina Mango sono gli allievi che la pagina attiva su Instagram, @amicii_news, indica come gli indiziati relativamente all’identità dei 4 positivi al Covid-19 segnalati da una giornalista alla pagina Twitter della beninformata fonte del caso, Amici news.

E ad avvalorare l’indiscrezione dei presunti 4 positivi al Covid 19, intanto, é anche il daytime di Amici 22 datato 3 maggio 2023, il cui contenuto immortala i summenzionati indiziati mentre sono appartati insieme, lontani dal resto dei competitor. Da qui, quindi, nasce il sospetto della fonte del gossip che Mattia Zenzola, Aaron Cenere, Angelina Mango e Maddalena Svevi si siano in un certo senso isolati dal resto dei compagni di studio e concorrenti rivali, ad Amici 22 di Maria De Filippi, proprio perché positivi al Covid 19. Che i 4 sospetti positivi al Coronavirus rischino la qualificazione al titolo di concorrenti alla puntata della semifinale e alla puntata della finale, previste all’orizzonte, quindi, non si direbbe un’ipotesi azzardata.

Il sentiment web sul caso Covid 19 ad Amici 22

Tuttavia, non manca la pronta reaction a caldo dell’occhio pubblico rispetto all’indiscrezione sull’identità dei concorrenti a rischio, ad Amici 22. ” leri nel gioco si e’ vista Maddalena che toglieva il fischietto dalle labbra di Angelina e se lo metteva in bocca lei per fischiare. Prossima positiva?”, si rileva tra i commenti a caldo più aggreganti tra le reaction al caso esploso sui social, e poi ancora tra i commenti più aggreganti: “I miei preferiti insieme”, “I miei 4 FINALISTI”.

