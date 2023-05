Amici 2023, Christian Stefanelli riabbraccia Mattia Zenzola/ “Aspettavo solo questo”

Mattia Zenzola, il sostegno di Christian Stefanelli ad Amici 2023

Mattia Zenzola è il vincitore di Amici 2023 e, assieme a lui, sono in tantissimi ad aver festeggiato questo grande trionfo. Il ballerino di danza latinoamericana, che ha portato alla vittoria del talent il team di Raimondo Todaro e Arisa, ha sollevato l’ambita coppa ed è stato inondato da un tripudio di forti emozioni. Sui social in molti hanno tifato per il giovane talento della danza e sono impazziti per lui appreso l’esito. Anche il grande amico Christian Stefanelli, conosciuto nella scuola nella passata edizione, non ha fatto mancare il proprio supporto in tutti questi mesi.

Dopo Amici 2022 i due hanno proseguito il loro legame di amicizia, con Stefanelli che ha supportato il grande amico anche in questa edizione, conclusa con la vittoria. Non solo con una dedica social in onore della sua vittoria, ma anche con un bellissimo post da lui condiviso per omaggiare il vincitore, e che ritrae la coppia di amici ritrovarsi dopo tanto tempo e abbracciarsi.

Christian Stefanelli, la dedica all’amico: “Aspettavo solo questo“

Sul suo profilo Instagram Christian Stefanelli ha condiviso un video che ritrae l’abbraccio con Mattia Zenzola, tornato a casa e festeggiato a dovere dopo la vittoria ad Amici 2023, mentre tiene la coppia da campione in mano. “Ti voglio un bene dell’anima fratello mio, aspettavo solo questo“, la dolcissima dedica dell’ex talent al trionfatore di questa edizione. Il ballerino latinoamericano ha anche risposto con un tenero commento: “La sorpresa più bella“.

La dimostrazione di un’amicizia che dura e perdura, che non è stata minimamente scalfita dallo scorrere del tempo e che unisce due giovanissimi e talentuosi ragazzi. Dopo Amici 22 il loro rapporto si è fortificato sempre più e, in questi mesi, più volte Stefanelli ha sostenuto apertamente il suo amico, difendendolo anche sui social quando era spesso nel mirino delle critiche o attaccato da alcuni componenti della classe. Ora, per entrambi, è tempo di festeggiare questo grande traguardo.

