Amici 2023, Cuccarini sfida Federica con Angelina: il guanto é iniquo?/ Le reazioni

Amici 2023 di Maria De Filippi, Angelina e Federica si sfidano al guanto voluto da Lorella Cuccarini

Si infiamma la competizione tra i talenti di Amici 2023 di Maria De Filippi, con Lorella Cuccarini che chiama ad un nuovo guanto di sfida Angelina Mango e Federica Andreani. Quest’ultima, cantante allieva di Arisa, é chiamata a sfidare l’allieva cantautrice della Cuccarini, in una prova di canto “performance”, da eseguirsi tra live vocals e non solo. La prova, su richiesta della Cuccarini, non vuole essere una mera esibizione canora, bensì é prevista come uno show completo volto all’entertainment che sia degno della prima serata da palinsesto TV targato Mediaset, l’azienda di trasmissione del talent show condotto da Maria De Filippi.

Così come si evince tra le righe della comunicazione del guanto, che Lorella Cuccarini indirizza a Federica Andreani, estendendolo ad Angelina Mango nel daytime di Amici 2023 datato 31 marzo 2023: “Federica, più si va avanti e più é importante essere completi e versatili…questo guanto serve a far capire chi ha la padronanza del palco, la capacità di pensare a una performnace per intrattenere”. Pertanto, per l’ardua prova prevista al terzo serale di Amici 2023, le due sfidanti sono chiamate alla scelta artistica della performance anche relativamente al look personalizzato da sfoggiare sul palco. Insomma, trattasi di una sfida a prova di staging per Angelina e Federica. E da subito partono le prove dello show di sfida, previsto sulle note di New rules di Dua Lipa. Che tra le sfidanti possa esservi un rifiuto a mettersi in discussione a prova di performance, contestando il guanto ai giudici come “iniquo”? La stessa Angelina, allieva della mittente del guanto, si direbbe in difficoltà alle prese con il guanto, ritenendosi una “cavalletta” come artista sul palco e in termini di staging. Tuttavia, insieme ad Angelina anche Federica sembrano non voler rifiutare lo scontro. Che il guanto tra le rivali possa, quindi, preannunciare una nuova eliminata ad Amici 2023 di Maria De Filippi?

Federica Andreani e Angelina Mango vicine, tra le posizioni della classifica stilata dalle radio

Nel frattempo, mentre manca sempre meno alla finale del talent, l’occhio pubblico si divide a metà tra le reaction social più disparate che prendono posizione tra le amiche rivali, Angelina e Federica. Chi avrà la meglio tra le preannunciate concorrenti finaliste alla puntata epilogo del talent show di Maria De Filippi? Le eterne “rivali amiche”, nell’attesa per il terzo serale, si classificano rispettivamente al primo e al secondo posto nella classifica stilata dalle radio alla nuova gara dei singoli indetta per il circuito canto di Amici 2023.

